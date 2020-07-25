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"Коронавирус может уйти, как испанка": врач дал неожиданный прогноз

Иммунитета от коронавируса должно хватить на несколько лет. подчеркнул Павел Сильковский

25 июля 2020, 12:58
карантин,маска
Врач оценил устойчивость иммунитета к коронавирусу / УНИАН

Врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.

"Если же инфекция слабенькая, то иммунитет, как правило, вырабатывается слабее. Если говорить, к примеру, про грипп, то иммунитет обычно вырабатывается на 2-3 года. Все специалисты сходятся на том, что коронавирус мощнее, чем грипп. И если он мощнее, то мы можем предположить, что иммунитет будет при нем крепче, чем при гриппе", – рассказал Сильковский.

Он также обратил внимание на то, что по опыту, люди, которые вылечились от коронавируса, повторно в больницу с диагнозом COVID-19 не попадали, при этом иммунитета от коронавируса должно хватить на несколько лет.

"А там и коронавирус может уйти в небытие, как 100 лет назад испанка", – считает медик.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 тысяча 106 новых случаев COVID-19.

Ранее Национальной академии наук спрогнозировали, что смертность от коронавируса уменьшится и выйдет на уровень 13-17 в сутки. При этом больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье и в Киеве.

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