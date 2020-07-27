Запредельная температура и ломота: врач объяснил, как отличить грипп от COVID-19

Грипп начинается более остро, чем коронавирус / Reuters

Об основных отличиях симптомов заболевания гриппа от коронавируса рассказал специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.

По его словам, грипп начинается более "остро", чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой, передает govoritmoskva.ru.

"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, — это, скорее всего, грипп", — объяснил он.

В то же время медик обратил внимание на то, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния.

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. По его словам, врачи работали с зараженными, у которых не было внешних симптомов, но были серьезно повреждены легкие, как и наоборот, при тяжелом самочувствии у пациентов не развивалась пневмония.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство здравоохранения приняло решение о внесении изменений в протокол лечения COVID-19.

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В частности, исключены препараты Лопинавир и Ритонавир из перечня препаратов, используемых при лечении Covid-19.