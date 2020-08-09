Вирус маскируется: врач рассказал о проблемах с вакциной от COVID-19

Вакцина от коронавируса может таить опасность / apteka.ua

Поскольку исследования вакцины от коронавируса еще не завершены, пока рано говорить, когда она будет готова, заявил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

"Есть промежуточные результаты, но они нам еще неизвестны. Мы знаем, что есть вакцина, она на этапе разработки, но вместе с тем, исследований по полной ее эффективности, безопасности и нежелательных явлений мы не имеем. Есть обнадеживающая информация, о том, что новая вакцина есть, но нужно дождаться всех результатов", - подчеркнул он в интервью ТСН.

Медик пояснил, что попадая в организм, вирус знакомится с совершенно новым для него средой и проходит определенную эволюцию.

"Вместе с этим, для собственной защиты, вирус создает определенные предпосылки, чтобы иммунная система его не распознала на первых этапах. Особенность этого вируса в том, что он проникает в клетку, знакомится с геномом человека, использует его материал и начинает размножаться. Это происходит на определенном этапе, когда человек чувствует себя хорошо, ведь иммунная система его не видит. Когда же вирус достаточно размножился и начинает переходить из клетки в клетку, иммунная система тогда его замечает и начинает реагировать, опять же по-разному", - уточнил он.

Читайте такжеНеожиданная опасность: врачи обнаружили необычный симптом коронавирусаВ то же время врач отметил, что на сегодняшний день создается вакцина, основанная на РНК-мессенджере, генетическом коде, который проникает в клетки человека, чтоб заставить их генерировать антитела, которые специально адаптированы к COVID-19.

"Антитела уже на первом этапе распознают вирус, не дадут ему закрепиться в организме и помогут его обезвредить. Поэтому, заболеваний не возникнет, ведь вирус не попадет в организм и не будет инфекционного процесса", - добавил Яковенко.

Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.