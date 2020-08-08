"Это страшно": врач рассказал, сколько еще лет "нас будет трясти" коронавирус

Коронавирус будет активен не один год / Reuters

Из-за стремительного распространения вируса COVID-19 наступил настоящий "коронавирусный бум", заявил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологическим отделением Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко.

"Это совершенно новая проблема, с которой столкнулись медики, ученые. В медицине есть более или менее изучены проблемы и скажем так, у нас еще есть время их исследовать. А тут, как гром среди ясного неба, появилась проблема, которая застала нас врасплох", - подчеркнул он в интервью ТСН.

Он также рассказал об особенностях протекания пневмонии у пациентов с коронавирусом.

Читайте такжеВакцина от коронавируса таит опасность: ученый сделал громкое заявление"Из года в год у меня лечатся больные пневмонией, но эти пневмонии имеют другой ход, более или менее благоприятный. А при коронавирусе пациенты, которые лежат в стационаре — все, как рыба без воды хватают воздух. Это не просто грустно, это страшно. Особенно, когда поступление кислорода мгновенно останавливается, то все начинают гудеть, кричать", - отметил врач.

Он пояснил, что коронавирус провоцирует пневмонию и целый ряд клинических проявлений, которые не являются типичными.

"Поэтому такая реакция научно-медицинского общества на эту новую проблему, которая не изученная. Ты не знаешь, в какую сторону бежать, чем лечить, как оказывать помощь и в дальнейшем, как реабилитировать больных … По данным ВОЗ, нас 2 года будет трясти. Но главное, чтобы не было массового взрыва заболеваемости, потому что будет коллапс, как в Италии", - добавил Яковенко.

Напомним, в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43 655 пациентов выздоровели.