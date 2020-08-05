"Гром среди ясного неба": врач рассказала, как COVID-19 убивает после выздоровления

Медик предупредила об опасности коронавируса / Reuters

Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко рассказала о том, что коронавирус может вызывать серьезные проблемы с организмом даже после того, как человек полностью вылечился от вируса.

Как рассказала она в Facebook, после того, как 68-летняя пациентка поборола вирус и вернулась к нормальной жизни, у нее начались новые проблемы.

"Как гром среди ясного неба - инфаркт, да еще такой, о котором специалисты говорят: "несовместим с жизнью". Закрытый ствол левой коронарной артерии, 2/3 сердца осталось без кровоснабжения. Тромбоз, который кардиологи теперь часто наблюдают после перенесенного COVID-19", - пишет медик.

Она подчеркнула, что восстановить кровоснабжение сердечной мышцы удалось, но после произошел кардиогенный шок: летальность более 70-80%.

Читайте такжеОткрытие школ спровоцирует более масштабную волну коронавируса – исследование"Долгие две недели борьбы за жизнь в отделении кардиохирургической реанимации под постоянным мониторингом жизненных функций и лабораторных показателей... Реабилитация и снова возвращение к привычной жизни", - добавила Антоненко.

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, когда в Украине может быть вторая волна коронавируса.

По его словам, в Украине прогнозируют рост количества случаев коронавируса.