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Ученый рассказал, помешают ли мутации коронавируса разработке вакцины

19 мая 2020, 00:56

По словам ученого-медика, китайский коронавирус Covid-19 претерпевает мутации регулярно

Ученый, врач
Ученый, врач / swissinfo.ch

Китайский коронавирус Covid-19 регулярно мутирует, но говорить о каких-либо серьезных различиях в штаммах пока еще не время.

С таким заявлением выступил руководитель Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. "На сегодняшний день качество статистики в странах настолько разное, что делать выводы о разнице штаммов преждевременно. Вирус мутирует, он набрал достаточно много мутаций, но определить роль этих мутаций пока сложно", - цитирует его РИА Новости.

По словам Лукашева, китайский коронавирус претерпевает мутации регулярно ‒ причем большая часть из них для него абсолютно нейтральная и при этом они никак не меняют его свойства.

"Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, доказательная база у них пока что недостаточная",‒ подчеркнул ученый.

Кроме того, Лукашев предполагает ‒ мутации китайского коронавируса никак не должны повлиять на скорость разработки вакцины. Дело в том, что вирус мутирует отнюдь не так быстро, чтобы вакцина (когда она будет готова)в один момент потеряла свою актуальность.

Напомним, ранее британские ученые нашли несколько мутаций коронавируса, которые могут свидетельствовать о том, что вирус способен адаптироваться к человеку.

китайский коронавирус Covid-19 Вакцина мутация
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