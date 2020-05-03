Китайские ученые сделали тревожное открытие по китайской хвори

Ученые сделали важное открытие о коронавирусе / Facebook/ moz.ukr

Китайский коронавирус уверенно распространяется по миру и по наблюдениям врачей хворь может оставаться в организме человека даже после сдачи отрицательного ПЦР-теста.

Ученые из Военно-медицинского университета в городе Чунцине (Китай), изучили ткани 78-летней женщины, которая умерла в больнице 14 февраля, пишет журнал Nature. Пациентка лечилась от пневмонии и других осложнений, вызванных вирусом. Ее состояние улучшилось, компьютерная томография не выявила существенных отклонений от нормы, а три последовательных ПЦР-теста на COVID-19 оказались отрицательными.

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Женщину уже готовили к выписке, но она скоропостижно скончалась. Причиной смерти стал сердечно-сосудистый коллапс.

При вскрытии у пациентки обнаружили РНК коронавируса в легких. Патологические повреждения этого органа отвечали картине заболевания COVID-19.

Специалисты пришли к выводу, что отрицательный результат мазка из носоглотки может не отражать наличие вируса в тканях легких. Они рекомендуют продлить время обсервации пациентов после лечения, применять ПЦР-обнаружение РНК коронавируса в легочных жидкостях и своевременно проводить повторное медицинское обследование, особенно пожилых людей.

Ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, спасет ли применение противогаза в борьбе против коронавируса.

Напомним, Комаровский напомнил простое правило, которое является эффективным для профилактики заболевания коронавирусом.