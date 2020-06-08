Ученые определили, был ли толк от карантина во время пандемии

Ученые выяснили, был ли эффективен карантин во время пандемии / Reuters

Коронавирус распространяется по миру с декабря прошлого года. По состоянию на утро 8 июня, в мире обнаружили 6 976 045 случаев заражения. По информации американских ученых, карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 миллионов заражений коронавирусом в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции.

К такому выводу пришли исследователи из американского университета Калифорния-Беркли, передает Голос Америки.

По словам специалистов, карантинные меры позволили предотвратить 60 млн заражений коронавирусом в США. Исследователи говорят, что их данные свидетельствуют об эффективности ограничительных мероприятий в замедлении распространения болезни.

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"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени, – заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг. – На людях очень сильно сказалась необходимость оставаться дома, отмена событий, но данные указывают, что каждый день имел очень значительные положительные последствия".

Как ранее писал Главред, по состоянию на понедельник, 8 июня, эпидемиологическая ситуация в 7 украинских областях и городе Киеве не позволяет регионам и столице перейти на следующий этап смягчения противоэпидемиологических мероприятий.

Также напомним, с 10 июня в Украине разрешат проводить массовые мероприятия, а также откроют санатории.