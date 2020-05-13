Ученые обнаружили две уникальные мутации опасного коронавируса

В Эстонии обнаружили мутации коронавируса / Reuters

Коронавирус уже успел унести множество человеческих жизней и быстро продолжает распространиться по странам мира. Эстонские ученые провели исследования во время которых обнаружили две уникальные мутации опасного вируса.

Как передает Интерфакс, ученые Тартуского университета изучили геномные последовательности COVID-19 у шести пациентов.

По их словам, "по сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии".

Все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2. Его распространение связывают с северной Италией.

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"Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями, в Эстонии появились еще две мутации генома вируса", – подчеркнули ученые.

Ранее в ВОЗ заявили, что в организации исследуют несколько методов лечения коронавирусной инфекции, которые должны ослабить течение болезни. Наблюдается положительная динамика, однако эффективность методики подтвердят только дополнительные исследования.

Коронавирус в мире

Также напомним, группа канадских ученых опровергла мнение по поводу того, что китайский коронавирус Covid-19 может отступить на фоне лета-2020.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Canadian Medical Association Journal.