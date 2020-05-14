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Атакует не только легкие: ученые сделали громкое заявление о Covid-19

14 мая 2020, 21:26

Немецкие ученые обнаружили частицы Ковид-19 в почках, сердце и головном мозге.

Коронавирус
В Германии сделали очередное открытие о Ковид-19 / Reuters

Китайский коронавирус с декабря прошлого года "шагает" по миру и уносит человеческие жизни. Во время длительных исследований немецкие ученые обнаружили частицы вируса SARS-CoV-2 в почках, сердце, печени и головном мозге.

Как пишет Deutsche Welle, по словам ученых, этот факт может объяснить широкий спектр симптомов COVID-19.

Отмечается, что микробиологи и судмедэксперты изучили результаты вскрытий 27 человек, умерших из-за COVID-19. Сообщается, что самая большая концентрация вирусных частиц находилась в дыхательной системе. В то же время следы SARS-CoV-2 были обнаружены в почках, сердце, печени, головном мозге и крови.

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Как заявил руководитель исследовательской группой профессор Тобиас Хубер, при лечении пациентов с коронавирусом специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов.

Ученые полагают, что обнаружение коронавируса в нескольких органах объясняет то, почему при инфицировании появляется столь широкий спектр симптомов – в частности, частая почечная недостаточность у пациентов с COVID-19.

В связи с этим UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками планируют проводить  в самом начале болезни анализ мочи, чтобы выяснить, могут ли ее изменения считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро четверга, 14 мая, коронавирус COVID-19 заразил еще более 85 тысяч людей во всем мире. Число жертв болезни уже почти достигло психологической отметки в 300 тысяч людей. 

Также отметим, американские ученые назвали ранний симптом заболевания коронавирусом COVID-19, который может говорить о том, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.  Речь идет об аносмии или потере обоняния. 

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