Подхватить COVID-19 в реке или на море: ученые оценили риски

Вирус может оставаться стабильным до 25 дней / pixabay.com

В условиях достаточно низкой температуры речной воды, после попадания в нее частицы коронавируса способны выживать до 25 дней.

Как говорится в результатах проведенного исследования, природные водные системы могут служить каналом передачи COVID-19, а ученые пришли к выводу о том, что вирус может оставаться стабильным до 25 дней, пишет медицинский портал medRxiv.

Ученые обратили внимание на то, что наиболее высокая угроза заражения существует в государствах с низкими объемами потребления питьевой воды, высокой долей зараженного населения, а также слабым разбавлением сточных вод, которые попадают в водоемы:

Испания;

Великобритания;

Марокко.

Страны с небольшой угрозой заражения коронавирусом посредством речной воды:

Канада;

Норвегия;

Венесуэла.

Отмечается, что вирус может находиться в воде в течение длительного времени, если ее температура будет достаточно низкой. Ученые также предполагают, что коронавирус может существовать достаточно долго и в морской воде.

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Но тогда он является угрозой для китообразных, поскольку через их ротовую полость "постоянно проходят большие объемы воды".

Напомним, ранее врач-иммунолог Борис Донской заявил о том, что подцепить коронавирус в воде почти нереально: неважно какая это вода – морская или речная. А вот сами пляжи остаются зоной повышенного риска, если там не соблюдается социальная дистанция.