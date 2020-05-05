Г*вно вопрос: в РФ медик предложил пересаживать кал ради борьбы с коронавирусом

В России предложили пересаживать кал в борьбе с коронавирусом / Depositphotos

В российском телеэфире врач и доктор медицинских наук Игорь Хорошилов предложил крайней степени оригинальности план по формированию коллективного иммунитета к китайскому коронавирусу Covid-19.

По его мнению, коронавирус не исчезнет, пока большинство населения не приобретет специфический иммунитет.

"Главный орган иммунитета в организме – кишечник. Если взять живой вирус по типу вакцины Смородинцева, ввести в кишечник и вызвать легкую кишечную форму с диареей, мы сформируем очень большую прослойку иммунизированных лиц. Предлагаю взять вирус у легкобольных и сделать фекальную трансплантацию, или в виде капсулы сделать пробиотик", - рассказал Хорошилов.

Напомним, согласно последней статистике коронавирус в России за последние сутки диагностировали у 10 581 человека (общее число случаев заражения - 145 268).