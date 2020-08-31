Коронавирус в школе: врач рассказал, как защитить детей

Большинство детей переносят COVID-19 в легкой форме / УНИАН

Для того, чтобы защитить школьника от эпидемии коронавируса, необходимо соблюдать несложные правила безопасности, рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в комментарии Вечернему Киеву, дети не входят в группу риска.

В то же время медик отметил, что ребенка необходимо научить придерживаться простых универсальных советов.

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носить маску в местах большого скопления людей;

мыть руки не менее 20 секунд;

пользоваться антисептиком, содержание которого — не менее 60% спирта;

избегать тесного контакта с больными простудой;

научить ребенка кашлять или чихать в носовой платок или локоть и держать руки подальше от рта, носа и глаз.

"Большинство детей переносят COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. В качестве примера, за последнее время в США около 40% детей перенесли COVID-19 в бессимптомной форме", — напомнил Александрин.

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Эпидемиолог также отмечает, что вакцинировать детей от других болезней во время эпидемии коронавируса безопасно и очень важно, это автоматически снизит вероятность возникновения инфекционных болезней, и соответственно не придется посещать врача.

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"К сожалению, в Украине снизился уровень прививок от некоторых инфекционных заболеваний. К слову, у нас возможна вспышка кори, а она более заразна, чем COVID-19. Если контагиозность (способность вируса передаваться от больного здоровому человеку - ред.) коронавируса 2,5%, то кори — 19%", — говорит он.

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В то же время Александрин посоветовал, как повысить иммунитет ребенка.

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"Здоровое питание, физкультура, нормальный отдых... Также нужно создавать условия, при которых организм может сам сопротивляться различным патогенам. В первую очередь нужно следить за качеством воздуха, его влажностью, за температурным режимом. Нужно также создавать условия в закрытых помещениях, где ребенок может мыть руки с мылом ", — подытожил врач.

Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября. По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.