Резкий всплеск заражения COVID-19: эксперт посоветовал, как уберечься

Украинцам рекомендуют меньше пользоваться общественным транспортом из-за коронавируса / УНИАН

Вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской дал рекомендации из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии Українським Новинам, в сложившихся обстоятельствах украинцам стоит меньше пользоваться общественным транспортом.

"Каждый должен о себе заботиться самостоятельно - максимально уменьшить количество контактов, по возможности купить себе велик или самокат и ездить на работу не на общественном транспорте", - сказал Донской.

Читайте такжеУкраине грозит "черный сценарий" роста числа смертей от COVID-19 - исследование

Он отметил, что причинами соответствующего всплеска являются снятие карантинных ограничений, несоблюдение подавляющим большинством людей банальных методов самозащиты.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.