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Время упущено: эксперт предупредила о рисках стремительного распространения COVID-19

Медик рассказала об опасности распространения коронавируса.

26 июня 2020, 07:13
коронавирус,пробирка
В Украине проводят недостаточно тестов на COVID-19, заявила эксперт / УНИАН

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила о том, что в Украине недостаточно проводят тесты для контактных людей в контексте выявления заболеваемости коронавирусом.

В эфире ObozTV она подчеркнула, что тесты проводятся лишь для людей, которые непосредственно контактировали с больными COVID-19.

Медик убеждена, что тестирование контактных лиц спустя 14 дней после соприкосновения с больным – слишком большой срок.

"Эти 14 дней человек гуляет, он не знает, что инфицирован, что является носителем вируса, поэтому такие контакты дают цепочки, о которых я говорила. Считаю, что тестировать нужно как можно раньше", – утверждает Мухарская.

Читайте такжеЛечение коронавируса: в ЕС рекомендовали первый препаратЭксперт пояснила, что в зависимости от способа тестирования – на наличие вируса или антител – его можно проводить в период от нескольких дней до недели после момента контакта.

Кроме того, она рассказала об опасности распространения коронавируса посредством контактов первого, второго и третьего уровней.

"Например, люди еще два месяца назад приехали из страны, где очень активно распространялся вирус, они пошли на самоизоляцию, то есть в свои семьи. Конечно, контакт с членами семьи был очень тесный. Затем пошел контакт семьи с соседями, с сотрудниками, а дальше – вторичные и так далее контакты", - добавила Мухарская.

Напомним, в Украине зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.

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