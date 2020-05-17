"Нужно переболеть": врач ошарашил печальными перспективами коронавируса

Иммунолог поведал о перспективах Ковид-19 в нашей стране / pixabay.com

Коронавирус в Украине - по состоянию на утро 17 мая недуг выявили еще у +433 человек. Всего в Украине скончались 514 человек с диагнозом COVID-19.

Известный иммунолог Олег Назар поведал, для того, чтобы украинцы приобрели коллективный иммунитет от нового типа коронавируса, должна сформироваться так называемая иммунологическая прослойка.

"От COVID-19 вакцины нет, и вообще неизвестно, будет ли она. Остается один вариант – люди должны переболеть", – отметил врач в интервью Обозревателю, добавив, что речь идет об определенном количестве больных, а не о всех.

Также иммунолог подчеркнул, что в целом пациенты умирают не от вируса, а от его последствий – атипичной пневмония, нарушения гемостаза, любого длительного воспалительного или массивно-воспалительного процесса, который приводит к стимуляции иммунной системы с разрушением собственных клеток.

Читайте такжеВирусолог назвал опасность коронавируса для беременных

"Разрушаются тромбоциты – и начинается свертывание крови. Этот процесс описан уже достаточно давно. Такой же ход может дать любая пневмония – стафилококковая или пневмококковая", – пояснил он.

Проблема заключается не в самом коронавирусе, а в том, что в Украине и мире должны научиться лечить пневмонию. К тому же речь идет не только об изобретении лекарств, но и в целом о наблюдении за определенными показателями и их корректировки в случае изменений.

"Даже в существующем протоколе лечения коронавируса указанные препараты, блокирующие возможные осложнения. Если у больного молодой возраст, его иммунная система работает правильно, COVID-19 можно перенести в виде обычного ОРВИ. Соответственно, сформируется иммунитет", – подытожил Назар.

Как писал Главред, Назар предупредил, что люди, у которых есть сезонные аллергии, имеют больше шансов подхватить смертоносный китайский коронавирус, из-за которого введена пандемия.