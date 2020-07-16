Иммунолог пояснил, чем важна прививка от гриппа по время пандемии

Иммунолог пояснил, почему нужно сделать прививку от гриппа / Фото: zt-rada.gov.ua

Прививка от гриппа, к сожалению, не сможет защитить от коронавируса, но поможет разгрузить медицинскую систему в осенний период, когда ожидается вторая волна пандемии.

Об этом в интервью Гордону заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий. Он уточнил, что в противном случае больницам придется одновременно принимать пациентов и с коронавирусом, и с гриппом.

"Сейчас нужно говорить вот о чем. Во всех странах (а в Украине особенно сильно) снизился уровень рутинной вакцинации. Такая ситуация отмечается из-за эпидемии коронавируса. Но если говорить о других странах, то они хотя бы раньше имели достаточно высокий уровень охвата населения вакцинацией, а Украина продолжительный период не достигала должного уровня", – отметил врач.

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Лапий привел заявление Минздрава о резком падении объемов вакцинации в апреле 2020 года.

"А учитывая, что осенью высока вероятность второй волны COVID-19 и еще будет грипп, мы физически не сможем обеспечить выполнение календаря прививок до конца текущего года. Это особенно критично в отношении кори. Случаи заболевания в Украине есть и сейчас. С начала 2020 года официально зарегистрировано более 400 случаев. При настолько низком охвате населения вакцинацией вполне вероятно, что мы можем получить еще и вспышку кори в Украине", – сказал он.

Врач настоятельно рекомендует украинцам максимально мобилизоваться пройти вакцинацию, пока межсезонье и хватает доз.

Как писал Главред, уколы и прививки от аллергии, также известные как иммунотерапия аллергенов, состоят из серии процедур, направленных на долговременное облегчение сильной аллергии.