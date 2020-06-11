Врач пояснила, как защититься от коронавируса во время жары

Врач поведала, как не подхватить коронавирус в жару / pixabay.com

В Украину резко пришла жара, которую мы так долго ждали в "период дождей". Теперь украинцы столкнулись тем, что стало намного труднее соблюдать правила карантина, носить перчатки и маски, в то время как на улице более 30 градусов с плюсом.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова объяснила, как найти компромисс между надежной защитой и удобством, пишет MedikForum.

"Конечно, резиновые перчатки при правильной эксплуатации обеспечивают надежную защиту. Но при температуре от 24 градусов и выше, которая наблюдается сейчас, я рекомендую чаще пользоваться антисептиками во время пребывания на улице, не касаться руками лица и тщательно мыть руки, вернувшись домой", — сказала она.

Врач отметила, что при большом выборе масок функциональное различие между ними не столь велико. Поэтому нужно носить маски, в которых человек чувствует себя более комфортно. Основным предназначением маски является барьерная защита для крупнокапельного аэрозоля.

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Эксперт сказала, что ходить в респираторах с угольным фильтром не обязательно. Это достаточно тяжело.

Также Уразова заметила, что в жару, под прямыми солнечными лучами, вирус погибает.

Витамин D, который вырабатывается под воздействием солнечного света, повышает сопротивляемость организма.

"Достаточно побыть на солнце 20 минут и вы получите мощную поддержку в укреплении здоровья. Солнечные ванны рекомендуется принимать до 11:00 и после 16:00, когда солнечное излучение не очень жесткое. Это наиболее безопасно для кожи", — сообщила медик.

Как сообщал Главред, врач-педиатр Анна Горбань считает, что в течение ближайших двух лет коронавирусом переболеют 80% населения земного шара, а людям, которые находятся в группе риска, стоит надеяться лишь на изобретение вакцины.