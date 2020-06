Самая уязвимая к коронавирусу группа крови: результаты последних исследований

Какая самая уязвимая к COVID-19 группа крови: результаты последних исследований / Reuters

Коронавирус быстро распространяется по миру и ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью опасного вируса.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов постоянно призывают соотечественников придерживаться простых правил: носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.