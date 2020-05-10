Комаровский пояснил, как уменьшить риск развития опасной пневмонии

Комаровский объяснил, как не заболеть пневмонией / Скриншот

Известный детский доктор Евгений Комаровский, который ранее сообщил об уникальном методе диагностике Ковид-19, на этот раз сообщил, как избежать риска развития опасной пневмонии.

По информации, размещенной в его свежем блоге в Instagram, вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совсем разные вещи.

Осложнения при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в результате в этом месте размножаются бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками.

Читайте также"Бабушек не убьет": Комаровский пояснил, кому наименее опасен коронавирус

Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант.

Медик объяснил, как помочь организму справиться с заболеванием.

"От коронавирусной пневмонии лекарств нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность", - написал доктор.

Советы Комаровского

Ранее известный врач Комаровский рассказал об опасности самостоятельного применения антибиотиков при профилактике коронавируса. По его словам, утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях - один из самых больших мифов нашей медицины.

Также Главред писал, что Евгений Комаровский назвал пульсоксиметр уникальным методом диагностики при COVID-19.