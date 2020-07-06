Плановые прививки во время пандемии COVID-19: Ляшко дал неожиданный ответ

В Минздраве оценили необходимость вакцинации / vse-pro-detey.ru

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вопрос о безопасности вакцинации во время пандемии коронавируса.

Как подчеркнул он на брифинге, пандемия COVID-19 не является поводом для отказа от плановых вакцинаций против других опасных болезней.

"В условиях пандемии вакцинацию не только можно, но и нужно делать, поскольку это наш вклад в сдерживание вакциноуправляемых болезней - таких как корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, туберкулез", - отметил замминистра здравоохранения.

Он напомнил, что такие опасные болезни до сих пор еще полностью не ушли.

"Они есть, и именно путём вакцинации от них мы можем сформировать коллективный иммунитет", - добавил Ляшко.

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Напомним, в ВОЗ сделали тревожное заявление: в Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения значительно выше, чем в Европе.

Ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко назвала сроки второй волны Covid-19 в Украине.