Плановые прививки во время пандемии COVID-19: Ляшко дал неожиданный ответ

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вопрос о безопасности вакцинации во время пандемии коронавируса.
Как подчеркнул он на брифинге, пандемия COVID-19 не является поводом для отказа от плановых вакцинаций против других опасных болезней.
"В условиях пандемии вакцинацию не только можно, но и нужно делать, поскольку это наш вклад в сдерживание вакциноуправляемых болезней - таких как корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, туберкулез", - отметил замминистра здравоохранения.
Он напомнил, что такие опасные болезни до сих пор еще полностью не ушли.
"Они есть, и именно путём вакцинации от них мы можем сформировать коллективный иммунитет", - добавил Ляшко.
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Напомним, в ВОЗ сделали тревожное заявление: в Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения значительно выше, чем в Европе.
Ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко назвала сроки второй волны Covid-19 в Украине.