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"Слабый умирает": Ляшко рассказал об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19

О коллективном иммунитете против коронавируса можно будет говорить после появления вакцины.

5 июля 2020, 15:58
Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал вопрос приобретения коллективного иммунитета против коронавируса.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что о коллективном иммунитете против коронавируса, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины.

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и протестируется не менее 90%", - отметил он.

В то же время он обратил внимание на то, что в 21-ом веке нельзя применять устаревшие подходы.

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"Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", — добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил о том, что власть и общество должны объединиться для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 и обратить внимание на соблюдение профилактических мероприятий.

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