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Резкий рост числа заболевших: медик оценил вероятность второй волны COVID-19

О второй волне коронавируса предупреждали еще весной, напомнил Юрий Жигарев.

1 июля 2020, 10:59
коронавирус
В Украине снижения заболеваемости коронавирусом нет / Reuters

В Украине есть большие различия между областями по числу заражений коронавирусом, заявил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

В эфире Obozrevatel TV он подчеркнул, что есть регионы с напряженной ситуацией и нехваткой коек, но есть регионы, в которых остается много свободных мест.

"В масштабах Украины никакой катастрофической ситуации пока нет", - утверждает эксперт.

В то же время он высказал предположение о том, что в Украине ситуация развивается по заранее определенному плану разработанному еще весной, а также оценил вероятность второй волны COVID-19.

"Мы говорили о второй волне еще весной, когда думали, что у нас летом будет спад заболеваемости, а осенью – снова подъем. Сейчас мы видим, что лето уже в разгаре, но никакого снижения заболеваемости у нас нет. Думаю, что уже не будет волн, а будет какая-то определенная заболеваемость", – добавил Жигарев.

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Напомним, ранее Жигарев рассказал о новой опасной болезни, которая была обнаружена в Китае.

По его словам, наибольшая опасность нового штамма свиного гриппа заключается в том, что население планеты не имеет соответствующего иммунитета.

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