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Лето на носу: назван самый опасный водоем для заражения Covid-19

18 мая 2020, 21:33

Во время карантина опаснее всего купаться в речке.

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Врач рассказала, можно ли купаться в водоемах во время карантина / 1zoom.ru

Коронавирус в Украине - лето на носу и всем хочется понежиться на солнышке, позагорать и покупаться. Но во время карантина купание в реке представляет большую опасность с точки зрения заражения опасным недугом, чем купание в море или в закрытом бассейне.

Об этом заявила в эфире ObozTV рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина и отметила, что вирус может существовать в воде дольше, чем в воздухе, но только в случае, если эта вода не подвергается дезинфекции или сильному воздействию солнечного ультрафиолета.

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"Самым безопасным отдыхом будет отдых у бассейна, если посетители будут придерживаться определенной дистанции на открытых площадках. Морская вода тоже имеет дезинфицирующий фактор. Речная вода сама по себе содержит много других инфекций, особенно летом", – пояснила она.

Исходя из этого, врач порекомендовала не спешить отправляться на отдых к водоемам.

"Достаточно просто находиться на свежем воздухе, но не собираться большой компанией".

Ранее кандидат медицинских наук и врач Евгений Комаровский, ссылаясь на данные ученых, сообщил, что в плане вероятного инфицирования китайским коронавирусом COVID-19 едва ли не самым опасным видом деятельности является хоровое пение.

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