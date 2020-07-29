В Украине резко подскочило число активных случаев COVID-19

В Украине растет показатель заболеваемости коронавирусом / pixabay.com

За месяц в Украине в три раза возрос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На 29 июля он составляет 161,4 случая на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

При этом напоминается, что еще 25 июня этот показатель был на уровне 50.

В то же время показатель летальности на сегодня составляет 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Украинцам также напомнили основные рекомендации во время карантина:

Во время походов в магазины или в другие общественные места нужно держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не трогать глаза, рот, нос;

Перед тем как взять корзину или тележку, нужно обработать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд;

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, нужно помыть руки с мылом. После этого тщательно вымыть фрукты и овощи чистой водой;

Регулярно и тщательно обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мыть их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже;

Избегать мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным коронавирусом;

Соблюдать правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывать рот и нос изгибом локтя или салфеткой;

В случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхание, нужно звонить семейному врачу.

/ phc.org.ua

Ранее сообщалось о том, что в Украине, по состоянию на 29 июля, 10 областей не отвечают требованиям ослабления карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, в Украине подтверждено 67 тыс. 597 случаев COVID-19. Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 37 тыс. 394 человека, зарегистрировано 1 тыс. 650 летальных случаев.