Супрун рассказала, как правильно носить маску во избежание заражения COVID-19

Нельзя носить защитную маску не прикрывая нос, так как именно через него вирус чаще всего попадает в организм человека. Поэтому люди, которые носят маску неправильно, подвергают себя риску заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, ношение маски без прикрытия носа – самая большая ошибка. Люди думают, что таким образом они защищены от вируса, однако это не так. Ведь именно в носу, согласно исследованию ученых, обнаружены протеины, при помощи которых коронавирус может попасть в организм.
Супрун считает, что защититься от вируса поможет только правильное ношение защитной маски.Читайте такжеВ МОЗ объяснили, где украинцам можно не носить маску
"Вы же не будете выставлять кончик носа со скафандра в открытом космосе. С маской так же. Она работает, только когда надета правильно, к тому же чистыми руками", - подчеркнула она.
Ранее в Минздраве развенчали очередной миф о защитных масках и призвали украинцев соблюдать профилактические меры.
Также в ведомстве рассказали, где украинцам обязательно нужно находиться в масках.
Тем временем власти анонсировали принятие законопроекта, согласно которому штрафы за отсутствие масок в публичных местах снизятся в 100 раз.