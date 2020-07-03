Супрун рассказала, как правильно носить маску во избежание заражения COVID-19

Супрун призвала украинцев к правильному ношению масок / УНИАН

Нельзя носить защитную маску не прикрывая нос, так как именно через него вирус чаще всего попадает в организм человека. Поэтому люди, которые носят маску неправильно, подвергают себя риску заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом рассказала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, ношение маски без прикрытия носа – самая большая ошибка. Люди думают, что таким образом они защищены от вируса, однако это не так. Ведь именно в носу, согласно исследованию ученых, обнаружены протеины, при помощи которых коронавирус может попасть в организм.

Супрун считает, что защититься от вируса поможет только правильное ношение защитной маски.Читайте такжеВ МОЗ объяснили, где украинцам можно не носить маску

"Вы же не будете выставлять кончик носа со скафандра в открытом космосе. С маской так же. Она работает, только когда надета правильно, к тому же чистыми руками", - подчеркнула она.

Ранее в Минздраве развенчали очередной миф о защитных масках и призвали украинцев соблюдать профилактические меры.

Также в ведомстве рассказали, где украинцам обязательно нужно находиться в масках.

Тем временем власти анонсировали принятие законопроекта, согласно которому штрафы за отсутствие масок в публичных местах снизятся в 100 раз.