Заразить детей коронавирусом: врач дал шокирующий совет

Врач посоветовал не самоизолироваться от детей / УНИАН

Как правило, дети болеют коронавирусом COVID-19 очень легко: у них температура держится 1-2 дня и исчезает.

Как рассказал в интервью ТСН врач-анестезиолог Павел Сильковский, на его практике ни разу не было тяжелого ребенка с коронавирусом.

Врач подчеркнул, что когда он сам заболел COVID-19, то был не против, чтобы его дети также переболели легко. Он не самоизолировался от детей.

"Тем более, что сейчас лето, хорошая погода, хорошее питание. Я не против, чтобы они укрепили иммунитет и были защищены в холодную пору года, когда присоединятся другие сезонные заболевания, такие как грипп. Они же никуда не исчезли, и коронавирус никуда не исчезнет к этому времени. И когда это все вместе сочетается, то это заболевание может протекать тяжелее. Вот такой была моя логика", – поделился врач.

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По его словам, также уже были до этого случаи, когда родители болели, а дети – нет. "И я понимал, что скорее всего, мои дети не заболеют, но даже если это произойдет, они пройдут это легко. Но никто из моей семьи не заболел. По крайней мере, симптомов не было", – рассказал нам Сильковський.

Напомним, ранее Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

По его словам, в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.