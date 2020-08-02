Боль и адская температура: врач рассказала об ужасах коронавируса

/ УНИАН

Врач-анастезиолог из Ивано-Франковска сообщила о том, как перенесла заражение коронавирусом.

Как рассказала она изданию Obozrevatel, сначала температура тела поднялась до 37,5 градусов.

Следующий день принес Светлане новые симптомы в виде отсутствия вкуса, а также обоняния, температура сохранилась прежней. Из-за сильной слабости просто подняться было очень сложно. На третий день ей все же стало лучше, так как она сразу начала принимать лекарства и пить много жидкости. Но затем температура снова поднялась и женщина решила пройти обследование в клинике.

Позже было выявлено одностороннее воспаление легких и ее госпитализировали, а также прокапали антибиотиками. Некоторые улучшения последовали уже после первых дней лечения в больнице, у женщины появились новые силы и прекратился сильный кашель.

Через неделю у Светланы резко возросла температура почти до 39 градусов, появился кашель, одышка и очень сильная слабость. Сбить температуру не получалось, потому было принято решение о госпитализации.

Читайте такжеОпасный сценарий эпидемии COVID-19: Ляшко спрогнозировал число смертей"Мне снова сделали рентген и обнаружили уже двустороннюю пневмонию. Через два дня сделали повторный снимок, который показал, что очагов воспаления стало больше. Был день, когда я даже самостоятельно не могла сходить в туалет и мне помогали другие люди. Из-за сильной слабости не могла ничего есть и пить. Когда мне делали укол, я не могла даже развернуться", - говорит Светлана.

При лечении Светланы использовался СИПАП-аппарат. Он наполняет легкие воздухом за счет подачи сжатого кислорода прямо в дыхательные пути. После болезни у нее еще месяц были проблемы с сердцем, а именно - сильное сердцебиение, одышка и боль в груди. Также заметно было повышенное потоотделение, которое, между прочим, не прекратилось до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что наибольшего распространения коронавируса COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, который в Украине проходит с октября по май.