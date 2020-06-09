Одинаковые симптомы: врачи ошарашили заявлением о раке и коронавирусе

Названы схожие симптомы рака и коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире продолжает прогрессировать - из-за опасного вируса онкологи забили тревогу и призвали всех своих пациентов проходить тестировнаие на Covid-19.

Как пишет MedikForum, известный хирург-онколог Иван Карасев предупредил, что симптомы рака легких и коронавируса совпадают, и их легко спутать.

"Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов", — написал врач в своем Instagram-аккаунте.

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Из-за этого, пациентам с онкологией, при посещении стационара, обязательно следует сдавать тест на COVID-19, чтобы минимизировать риск заражения других пациентов и персонала.

"В случае неотложной ситуации операция проводится в специализированной операционной, оснащенной средствами индивидуальной защиты и послеоперационным уходом в индивидуальных боксах", — поясняет Карасев.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве не будут рассматривать вопрос об ослаблении карантинных мероприятий в виде открытия кафе и ресторанов на этой неделе по причине высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом рассказал советник киевского градоначальника Владимир Бондаренко.

Также Главред писал о том, что в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.