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Провоцируют коронавирус: названы опасные лекарства

2 июня 2020, 20:26

Препараты от кашля запросто могут вызвать развитие опасного китайского недуга.

коронавирус
Названы препараты, которые могут спровоцировать заражение Ковид-19 / pixabay.com

Коронавирус продолжает быстро распространяться по миру и уносить человеческие жизни. Ученые назвали лекарства, которые запросто могут спровоцировать развития опасного недуга.

Как пишет DailyMail, препараты от кашля и простуды, содержащие декстрометорфан, могут провоцировать развитие COVID-19. К такому выводу пришла международная команда ученых. Они определили, что некоторые препараты, которые можно купить в любой аптеке, способствуют распространению инфекции, если в них содержится декстрометорфан.

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"Мы определили противовирусные лекарства, которые продаются без рецепта. Они могут способствовать распространению COVID-19. Если бы у меня был коронавирус, то я дважды подумал бы, прежде чем использовать сироп от кашля", – рассказал профессор Невин Кроган из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Для проверки своей теории ученые из Института Пастера в Париже провели тесты на клетках африканских зеленых обезьян. Выяснилось, что при введении декстрометорфана скорость распространения COVID-19 действительно возрастала. Теперь ученые намерены подтвердить или опровергнуть свою теорию с помощью клинических испытаний.

Коронавирус в мире

Как ранее писал Главред, ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Также в ВОЗ заявили о том, что неоправданное применение антибиотиков при борьбе с COVID-19 усилит устойчивость бактерий и в итоге приведет к большему числу смертей не только в период распространения вируса, но и по его окончании

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