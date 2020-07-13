Крапива: польза и побочные эффекты

Листья и корень крапивы обеспечивают большое разнообразие питательных веществ / Pixabay



Крапива (Urtica dioica) была одним из основных продуктов в фитотерапии с древних времен, как и мать-и-мачеха. Древние египтяне использовали крапиву для лечения артрита и болей в пояснице, в то время как римские войска втирали ее себе, чтобы согреться.

Его научное название, Urtica dioica, происходит от латинского слова uro, что означает "сжигать", потому что его листья могут вызвать временное ощущение жжения при контакте. Листья имеют волосяную структуру, которая вызывает жжение, а также вызывает зуд, покраснение и припухлость.

Однако, после того как она перерабатывается в добавку, высушивается, лиофилизируется или готовится, ее можно безопасно употреблять. Исследования связывают это с рядом потенциальных преимуществ для здоровья.

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Главред наводит 6 доказательных преимуществ крапивы.

Содержит много питательных веществ

Листья и корень крапивы обеспечивают большое разнообразие питательных веществ, в том числе:

Витамины: витамины А, С и К, а также несколько витаминов группы В.

Минералы: кальций, железо, магний, фосфор, калий и натрий

Жиры: линолевая кислота, линоленовая кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота и олеиновая кислота

Аминокислоты: все незаменимые аминокислоты

Полифенолы: кемпферол, кверцетин, кофеиновая кислота, кумарины и другие флавоноиды

Пигменты: бета-каротин, лютеин, лютеоксантин и другие каротиноиды

Более того, многие из этих питательных веществ действуют как антиоксиданты в вашем организме.

Антиоксиданты - это молекулы, которые помогают защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами. Повреждения, вызванные свободными радикалами, связаны со старением, а также раком и другими опасными заболеваниями. Исследования показывают, что экстракт крапивы может повысить уровень антиоксидантов в крови.

Может уменьшить воспаление

Воспаление - это способ выздоровления вашего тела и борьбы с инфекциями. Тем не менее, хроническое воспаление может нанести значительный вред. Крапива содержит множество соединений, которые могут уменьшить воспаление.

В исследованиях на животных, крапива снижала уровень множественных воспалительных гормонов, препятствуя их выработке. В исследованиях на людях применение крема из крапивы или употребление продуктов из крапивы снимает воспалительные состояния, такие как артрит.

Может лечить синдром увеличенной простаты

До 50% мужчин в возрасте 51 года и старше имеют увеличенную предстательную железу.

Увеличенная простата обычно называется доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Ученые не уверены, что вызывает ДГПЖ, но это может привести к значительному дискомфорту при мочеиспускании.

Интересно, что некоторые исследования показывают, что крапива может помочь при лечении ДГПЖ.

Исследования на людях с ДГПЖ показывают, что экстракты крапивы помогают лечить кратковременные и долгосрочные проблемы с мочеиспусканием - без побочных эффектов.

Однако неясно, насколько эффективна крапива по сравнению с традиционными методами лечения.

Может лечить сенную лихорадку

Сенная лихорадка - это аллергия, которая вызывает воспаление слизистой оболочки носа. Крапива рассматривается как многообещающее естественное средство от сенной лихорадки.

Исследования показывают, что экстракты крапивы могут подавлять воспаление, которое может вызывать сезонную аллергию.

Может снизить кровяное давление

Высокое кровяное давление является серьезной проблемой для здоровья, потому что оно подвергает каждого риску сердечных заболеваний и инсультов, которые являются одними из основных причин смерти во всем мире.

Крапива традиционно использовалась для лечения высокого кровяного давления.

Кроме того, у крапивы есть соединения, которые могут действовать как блокаторы кальциевых каналов, которые расслабляют ваше сердце, уменьшая силу сокращений.

В исследованиях на животных было показано, что крапива снижает уровень артериального давления, одновременно повышая антиоксидантную защиту сердца.

Растение содержит соединения, которые могут имитировать действие инсулина / Pixabay

Может помочь контролю уровня сахара в крови

Исследования, проведенные на людях и животных, связывают крапиву с более низким уровнем сахара в крови. На самом деле, это растение содержит соединения, которые могут имитировать действие инсулина.

В трехмесячном исследовании 46 человек, принимающих 500 мг экстракта крапивы три раза в день, значительно снижали уровень сахара в крови по сравнению с плацебо.

Другие потенциальные выгоды

Крапива может предложить другие потенциальные преимущества для здоровья, в том числе:

Уменьшенное кровотечение: было обнаружено, что лекарственные средства, содержащие экстракт крапивы, уменьшают чрезмерное кровотечение, особенно после операции.

Здоровье печени: антиоксидантные свойства крапивы могут защитить вашу печень от повреждения токсинами, тяжелыми металлами и воспалением.

Натуральное мочегонное средство: это растение может помочь вашему организму избавиться от избытка соли и воды, что, в свою очередь, может временно снизить кровяное давление.

Заживление ран и ожогов: применение кремов из крапивы может способствовать заживлению ран, в том числе ожогов.

Потенциальные побочные эффекты

Потребление сушеной или приготовленной крапивы, как правило, безопасно.

Но есть несколько побочных эффектов.

Тем не менее, будьте осторожны при работе со свежими листьями крапивы, так как их похожие на волосы зубцы могут нанести вред вашей коже.

В редких случаях у людей может быть серьезная аллергическая реакция, которая может быть опасной для жизни.

Однако эти химические вещества уменьшаются по мере обработки листьев.

Беременные женщины должны избегать употребления крапивы, потому что это может вызвать сокращение матки, что может повысить риск выкидыша.