Кружится голова: корейские ученые узнали, как быстро прийти в норму

Если вам кажется, что вы двигаетесь, когда на самом деле нет, это может настораживать/Pixabay

Когда вы не двигаетесь, вы должны чувствовать себя неподвижно. Если вам кажется, что вы двигаетесь, когда на самом деле нет, это может настораживать. Это и есть головокружение.

Хорошая новость в том, что это состояние легко вылечить. Главред делится информацией о новом исследовании, посвященном тому, как уменьшить головокружение с помощью пяти дополнительных проверенных стратегий управления им в домашних условиях.

Что такое вертиго?

Это состояние, при котором вы чувствуете головокружение или теряете равновесие. Вам может казаться, что вы вращаетесь, у вас кружится голова, кружится мир или их сочетание. Это не отдельное заболевание или состояние. Это симптом какой-то первопричины. Это означает, что само по себе заболевание не вызовет серьезных или необратимых повреждений, и вы можете использовать следующие домашние средства, чтобы облегчить его. Однако вам необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему у вас возникает это заболевание.

Как уменьшить головокружение?

Вот десять других способов, которыми вы можете попытаться управлять своим состоянием.

1. Эпли Маневер

Чтобы выполнить маневр Эпли, выполните следующие действия:

Сядьте на кровать, положив за собой подушку. Ее следует разместить так, чтобы она находилась у вас под плечами, когда вы ложитесь обратно.

Поверните голову на 45 градусов вправо, если проблема с правым ухом, или влево, если проблема с левым ухом.

Держа голову повернутой, быстро лягте назад и подождите 30 секунд.

Поверните голову на 90 градусов в обратную сторону и удерживайте 30 секунд.

Снова поверните голову на 90 градусов в противоположную сторону и задержитесь на 30 секунд.

Сядьте.

2. Упражнение Брендта-Дароффы

Это движение похоже на маневр Эпли. Шаги по выполнению упражнения Брандта-Дароффа следующие:

Сядьте на кровать.

Лягте на бок, направив нос вверх примерно на 45 градусов. Задержитесь в этом положении 30 секунд.

Снова сядьте.

Повторите это с другой стороны.

3. Маневр Семонта-Тоупе

Эта процедура аналогична двум другим упомянутым процедурам, но вам может потребоваться помощь. Большая разница между этой процедурой и другими - быстрота движений, поэтому вам понадобится помощник. С физиотерапевтом безопаснее. Вот шаги:

Сядьте на кровать.

Поверните голову на 45 градусов в сторону, противоположную пораженному уху.

Повернув голову, лягте на сторону пораженного уха. Вы должны смотреть в потолок. Если вы чувствуете головокружение, оставайтесь так, пока головокружение не пройдет.

Теперь терапевт быстро переведет вас в сидячее положение, а затем быстро в положение лежа на другой стороне. Не забрасывайте голову. Вы должны смотреть в пол.

Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Терапевт вернет вас в сидячее положение.

4. Эфирные масла

Эфирные масла производятся из экстрактов растений. Они создают ароматные ароматы, которые помогают при всех заболеваниях тела. Эфирные масла веками использовались в качестве домашних средств.

Исследования воздействия эфирных масел все еще продолжаются, но нельзя игнорировать людей, которым столетиями доверяли. Масло базилика, масло мелиссы, масло перечной мяты, масло CBD и имбирное масло - вот некоторые примеры эфирных масел, которые могут помочь при головокружении и других симптомах этого состояния.

5. Управление стрессом

Стресс может вызвать это состояние или способствовать его развитию. Слишком большая нагрузка может нарушить вестибулярную систему, которая является частью внутреннего уха. Вестибулярная система отвечает за определение положения головы и создание быстрых компенсирующих движений по отношению к положению. Другими словами, он не дает вам опрокинуться, если вы повернете голову в любое другое положение, кроме вертикального.

Не секрет, что стресс может вызвать ряд проблем со здоровьем. Управление стрессом важно для вашего здоровья в целом. Вы должны ежедневно искать способы снимать стресс для вашего общего состояния здоровья. Не позволяйте этому дойти до того момента, когда у вас закружится голова и вы потеряете равновесие.