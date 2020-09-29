Кулак любви - эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг

Эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг/ miridei.com/

Фистинг ‒ крайне непростая, но очень интересная и соблазнительная сексуальная практика.

Сотрудники портала Sex.missfit опросили экспертов и те дали рекомендации по поводу того, как именно нужно безопасно практиковать фистинг.

Сперва нужно во влагалище или в анус вводить один или два пальца. И совершать ими легкие растягивающие движения. Затем по мере растяжения вводятся остальные пальцы и (но только по обоюдному желанию) даже вся кисть руки.

Лишь регулярная тренировка приносит заметное расширение принимающих органов ‒ и его крайне сложно добиться одной рукой. Возможности приема можно и нужно постепенно увеличены с помощью секс-игрушек.

Более того, очень важным условием хорошо фистинга является нежная прелюдия. Во влагалище сперва вводится сначала один палец, с помощью которого можно оценить, насколько значительным может быть растяжение. Далее необходимо отказаться от напоминающих толчки и рывки движений, потому как слизистая влагалища имеет крайне ограниченную выносливость.

Анальный фистинг всегда гораздо рискованнее, чем вагинальный (по чисто физиологическим причинам - анус более узкий и менее растяжим, чем вагина). Здесь нужны очень аккуратные движения и обильное смазывание рук и ануса лубрикантом.

Читайте такжеДелают рогоносцами: топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне

Секс-новости - что было ранее: