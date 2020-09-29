Кулак любви - эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг

Специалисты составили список рекомендаций для тех, кто хочет стать "кулаком" в сексе, а кто - "подкулачником".
Фистинг ‒ крайне непростая, но очень интересная и соблазнительная сексуальная практика.
Сотрудники портала Sex.missfit опросили экспертов и те дали рекомендации по поводу того, как именно нужно безопасно практиковать фистинг.
Сперва нужно во влагалище или в анус вводить один или два пальца. И совершать ими легкие растягивающие движения. Затем по мере растяжения вводятся остальные пальцы и (но только по обоюдному желанию) даже вся кисть руки.
Лишь регулярная тренировка приносит заметное расширение принимающих органов ‒ и его крайне сложно добиться одной рукой. Возможности приема можно и нужно постепенно увеличены с помощью секс-игрушек.
Более того, очень важным условием хорошо фистинга является нежная прелюдия. Во влагалище сперва вводится сначала один палец, с помощью которого можно оценить, насколько значительным может быть растяжение. Далее необходимо отказаться от напоминающих толчки и рывки движений, потому как слизистая влагалища имеет крайне ограниченную выносливость.
Анальный фистинг всегда гораздо рискованнее, чем вагинальный (по чисто физиологическим причинам - анус более узкий и менее растяжим, чем вагина). Здесь нужны очень аккуратные движения и обильное смазывание рук и ануса лубрикантом.
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