Куркума: 6 удивительных преимуществ для сердца, глаз и воспалений

Куркума лечит артрит, метаболический синдром, боль и даже дегенеративные заболевания глаз. / Pixabay

Куркуму называют суперпродуктом, и все благодаря ее мощному активному ингредиенту - куркумину. Куркумин придает куркуме желтый цвет, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Многочисленные научные исследования показали, что куркумин обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые аналогичны фармацевтическим препаратам, таким как гидрокортизон, но без вредных побочных эффектов.

Было даже показано, что куркума лечит артрит, метаболический синдром, боль и даже дегенеративные заболевания глаз.

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Вот описание многих преимуществ куркумы для здоровья.

1. Мощное противовоспалительное действие

Куркума известна своей способностью уменьшать воспаление в организме. Он работает, удаляя различные формы свободных радикалов, включая активные формы кислорода и азота.

Куркумин также помогает регулировать активность детоксицирующих ферментов вашего организма. Это играет важную роль в уменьшении воспаления, поскольку воспалительные клетки "высвобождают" многие реактивные виды в месте воспаления. Этот процесс приводит к окислительному стрессу и, как следствие, к воспалению.

Куркумин также может повысить уровень антиоксидантов в вашем организме, как показал недавний систематический обзор приема добавок куркумы, содержащих очищенные куркуминоиды. Был сделан вывод, что куркумин оказывает мощное воздействие на все уровни окислительного стресса в организме.

Поскольку воспаление является одним из признаков хронического заболевания, куркума имеет важные преимущества для многих людей, страдающих болезненными или воспалительными заболеваниями.

2. Противогрибковые и противомикробные средства

Куркума может быть полезным при лечении грибковых или бактериальных инфекций в организме. Исследования показали, что куркумин способен полностью подавлять рост Candida albicans, а также некоторых других грибковых штаммов.

Было даже показано, что куркумин предотвращает прилипание Candida к клеткам человека более эффективно, чем коммерческий противогрибковый препарат флуконазол.

Другое исследование показало, что использование аскорбиновой кислоты вместе с куркумином усиливает его противогрибковые эффекты до 10 раз. Это говорит о том, что прием добавок витамина С с куркумином может помочь избавиться от грибковых инфекций намного быстрее.

Куркума даже используется в качестве безопасного для пищевых продуктов антибактериального средства благодаря своей способности проникать в клетки бактерий и уничтожать их изнутри. Было обнаружено, что нанесение формул куркумы на поверхности для приготовления пищи, такие как разделочные доски, ножи и столешницы, убивает вредные бактерии.

3. Снимает боль, вызванную воспалением

Противовоспалительные свойства куркумы могут облегчить боль при воспалительных состояниях, таких как остеоартрит и ревматоидный артрит.

Куркумин действует путем ингибирования NF-KB, молекулы, которая контролирует выработку организмом воспалительных белков, называемых цитокинами. По сути, это означает, что куркумин может "выключить" множество воспалительных молекул.

Фактически, кортикостероиды, которые часто назначают для лечения симптомов артрита, действуют, подавляя NF-KB. Новое исследование показывает, что добавки с куркумой могут иметь аналогичный эффект. Подобные исследования показывают, что куркумин также может воздействовать на определенные воспалительные клетки и блокировать некоторые типы ферментов, вызывающих воспаление.

Куркуминоиды оказывают сильное местное противовоспалительное действие/Pixabay

Исследования с участием людей с остеоартритом коленного сустава показали, что ежедневный прием куркуминоидов в течение шести недель приводит к значительному уменьшению боли. Физическое состояние участников также значительно улучшилось. Также было показано, что их системный окислительный стресс улучшился.

Исследователи предположили, что это связано с тем, что куркуминоиды оказывают сильное местное противовоспалительное действие. Похоже, что приема стандартизированного экстракта куркумы в течение нескольких недель может быть достаточно, чтобы уменьшить симптомы артрита, такие как боль и воспаление, и даже может обеспечить облегчение, аналогичное ибупрофену и диклофенаку натрия.

4. Снимает симптомы метаболического синдрома

Было показано, что куркумин помогает лечить проблемы, связанные с метаболическим синдромом, включая чувствительность к инсулину, накопление жира, высокое кровяное давление, воспаление и окислительный стресс. Куркуминоиды в экстракте куркумы также помогают снизить уровень триглицеридов и плохого холестерина, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина.

Исследователи проверили действие куркумы, дав группе пациентов с метаболическим синдромом 1 г экстракта куркумы (с пиперином для улучшения абсорбции) в течение 8 недель. Пациенты испытали значительное улучшение, включая снижение общего холестерина ЛПНП и повышение холестерина ЛПВП. Они также показали положительные изменения в уровнях липидов и глюкозы в сыворотке, а также уменьшение воспаления.

Авторы пришли к выводу, что куркума является естественным, безопасным и эффективным средством для улучшения здоровья людей с метаболическим синдромом, в основном за счет уменьшения воспаления и окислительного стресса.

5. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Куркумин может помочь обратить вспять многие факторы, участвующие в прогрессировании сердечных заболеваний, улучшая слизистую оболочку кровеносных сосудов.

Несколько исследований показали, что куркумин может быть очень полезным для функции эндотелия. Некоторые данные свидетельствуют о том, что добавки куркумина могут иметь те же преимущества, что и препарат Атовастин, в то время как другие исследования показывают, что он может быть столь же эффективным, как и упражнения. Куркумин также уменьшает воспаление и окисление, которые являются основными причинами сердечных заболеваний и дисфункции.

Исследование с участием людей, перенесших операцию по аортокоронарному шунтированию, показало, что прием куркумина до и после операции снижает риск повторного сердечного приступа на 65%.

6. Может замедлить эффекты старения

Хотя невозможно "остановить" старение организма, можно замедлить его негативные эффекты. Антиоксидантные свойства куркумы могут быть важным средством уменьшения накопления молекулярных повреждений и окисления в течение всей жизни.

Как мощный антиоксидант и противовоспалительное средство, куркумин может замедлять старение. Он повышает уровень антиоксидантных ферментов в организме, а также удаляет свободные радикалы, вызывающие окислительный стресс.

Это также помогает предотвратить перекисное окисление липидов этими свободными радикалами - окисление жиров в клеточной мембране, которое приводит к гибели клетки.

Как принимать куркуму

Вот способы, которыми можно принимать куркуму, чтобы максимально увеличить ее пользу для здоровья.

1. Золотое молоко

Добавьте в небольшую кастрюлю кокосовое молоко, миндальное молоко, молотую куркуму, молотый имбирь, палочку корицы, кокосовое масло, черный перец и щепотку стевии.

Взбейте, чтобы тщательно смешать все ингредиенты, затем поставьте на средний огонь. Нагрейте до горячего на ощупь, но не до кипения, постоянно помешивая. Это займет около четырех минут.

Выключите огонь и попробуйте. При необходимости отрегулируйте вкус, добавив больше куркумы или имбиря для большей интенсивности или больше подсластителя.

Подавать немедленно. Этого рецепта должно хватить на два стакана. Вы можете хранить остатки в холодильнике в течение 2-3 дней и разогревать на плите.

2. В еде

Куркуму часто добавляют в карри для придания вкуса и цвета. Вот несколько примеров вкусных рецептов, в состав которых входит куркума: курица, замаринованная в карри, стейки из цветной капусты с карри и другие рецепты, которые легко можно найти в интернете.

4. Добавки с куркумой

Если вы хотите принимать куркуму в качестве добавки, поищите качественный продукт, содержащий биоперин. Биоперин - это соединение черного перца, которое максимально увеличивает биодоступность куркумина.

Также важно выбрать добавку, стандартизированную до 95% куркуминоидов. Это означает, что он обеспечит высококонцентрированную дозу куркуминоидов. Остерегайтесь добавок куркумы, которые утверждают, что это экстракт куркумы, но содержат лишь небольшое количество экстракта куркумы.

Куркума имеет множество преимуществ для здоровья, и всем, кто хочет здорового питания, следует рассмотреть возможность включения ее в свой план питания. Я надеюсь, что эта статья помогла вам узнать больше о пользе куркумы и убедить вас попробовать ее, а также о различных способах ее приема для более здорового тела.