Кушай и никого не слушай: от какой болезни спасает лишний вес

От какой болезни спасает лишний вес / Depositphotos

Ожирение ‒ фактор риска для развития у человека множество серьезных проблем со здоровьем. Однако, есть некоторое количество заболеваний, которые практически никогда не болеют полные люди.

Об этом сообщают ученые из Лундского университета (Швеция). Им удалось выяснить, после изучения историй болезней 400 добровольцеы, что у мужчин с избыточной массой тела и ожирением крайне редко диагностируется ревматоидный артрит. Хотя, по логике вещей, лишний вес должен только усиливать нагрузку на опорно-двигательную систему и поражать суставы еще сильнее.

Однако, исследование шведских ученых показало ‒ представители сильного пола, которые имеют высокий индекс массы тела (ИМТ более 25), страдают от ревматоидного артрита на 40-60% реже, чем люди, у которых ИМТ меньше 25.

Ученые считают, что такой парадокс объясняется так ‒ в организмах людей с абдоминальным типом ожирения (с высоким ИМТ) вырабатываются особые гормоны, блокирующие развитие этого заболевания и защищающие полных мужчин от ревматоидного артрита.

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