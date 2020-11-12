Кушай и никого не слушай: от какой болезни спасает лишний вес

Парадоксально, но ученые утверждают, что ожирение способно уберечь от тяжелой болезни.
Ожирение ‒ фактор риска для развития у человека множество серьезных проблем со здоровьем. Однако, есть некоторое количество заболеваний, которые практически никогда не болеют полные люди.
Об этом сообщают ученые из Лундского университета (Швеция). Им удалось выяснить, после изучения историй болезней 400 добровольцеы, что у мужчин с избыточной массой тела и ожирением крайне редко диагностируется ревматоидный артрит. Хотя, по логике вещей, лишний вес должен только усиливать нагрузку на опорно-двигательную систему и поражать суставы еще сильнее.
Однако, исследование шведских ученых показало ‒ представители сильного пола, которые имеют высокий индекс массы тела (ИМТ более 25), страдают от ревматоидного артрита на 40-60% реже, чем люди, у которых ИМТ меньше 25.
Ученые считают, что такой парадокс объясняется так ‒ в организмах людей с абдоминальным типом ожирения (с высоким ИМТ) вырабатываются особые гормоны, блокирующие развитие этого заболевания и защищающие полных мужчин от ревматоидного артрита.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В США исследователи закончили проект, который посвящен проблеме ‒ какой из завтраков помогает человеку бороться с ожирением лучше всего.
- Исследователям из Института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) удалось выявить группу людей, которые не толстеют вне зависимости от употребляемой в пищу еды.