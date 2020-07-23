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Лечебные травы: названы растения, уменьшающие боль от артрита

Некоторые природные средства в состоянии помочь справиться с легкими симптомами.

23 июля 2020, 11:00
Травы
Некоторые природные средства в состоянии помочь справиться с легкими симптомами / Pixabay

Существуют разные виды артрита, но все они могут вызывать боль. Некоторые природные средства в состоянии помочь справиться с легкими симптомами, особенно если использовать их вместе с другими вариантами лечения.

Некоторые травы могут обладать противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при ревматоидном артрите (РА) или остеоартрите (ОА).

Тем не менее, не хватает научных данных, подтверждающих использование многих из этих вариантов, и некоторые из них могут иметь негативные последствия.

Прежде чем выбирать "естественные" средства от артрита, обязательно сначала поговорите с врачом, так как некоторые варианты могут взаимодействовать с существующими препаратами.

1. Алоэ Вера

Алоэ вера является одной из наиболее часто используемых трав в альтернативной медицине. Растение доступно во многих формах, таких как таблетки, порошок, гели, и в свежем виде.

Известное своими целебными свойствами, оно популярно для лечения небольших ссадин на коже, таких как солнечные ожоги, но также может помочь при болях в суставах.

Возможные преимущества:

Обладает противовоспалительными свойствами.Не имеет отрицательных желудочно-кишечных эффектов как от нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), обычно используемых при болях при артрите.

Актуальное применение: Вы можете наносить гель непосредственно на кожу.

Пероральные препараты. Некоторые исследователи считают, что прием алоэ перорально может облегчить боль при остеоартрите.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что эти методы лечения являются полезными.

Надежный источник Национального центра комплементарного и комплексного здравоохранения (NCCIH) отмечает, что использование алоэ вера, вероятно, будет безопасным, но у некоторых людей возникают побочные эффекты, когда они принимают его внутрь. Оно может снизить уровень глюкозы и взаимодействовать с некоторыми лекарствами от диабета.

2. Босвеллия

Практики традиционной и нетрадиционной медицины используют Boswellia serrata, также называемый ладаном, из-за его противовоспалительных свойств.

Согласно обзору Trusted Source, опубликованному в 2011 году, босвеллиевая кислота обладает противовоспалительным действием, которое может помочь людям с ревматоидным артритом, остеоартритом и подагрой.

Результаты испытаний на людях показали, что капсулы с ладаном могут помочь облегчить боль. Дозы до 1 грамма босвеллии в день являются безопасными, но высокие дозы могут повлиять на печень. Растение доступно в форме таблеток и актуальных кремов.

3. Кошачий коготь

Кошачий коготь - еще одна противовоспалительная трава, которая может уменьшить отек при артрите. Люди традиционно использовали его как противовоспалительное средство и для укрепления иммунной системы.

Как и многие традиционные лекарства от ревматоидного артрита, кошачий коготь подавляет фактор некроза опухоли (ФНО).

Они ссылаются на небольшое исследование 2002 года, в котором кошачий коготь оказался эффективным в снижении отека суставов более чем на 50 процентов у 40 человек с ревматоитдным артритом.

Тем не менее, возможные побочные эффекты включают в себя:

  • тошнота и головокружени
  • енизкое кровяное давление
  • головная боль

Вы не должны использовать эту траву, если вы:

  • принимаете средства, разжижающие кровь
  • принимаете лекарства, которые подавляют иммунитет
  • болеете туберкулезом

Согласно NCCIH, в некоторых небольших исследованиях кошачий коготь был выявлен при ревматоидном артрите, но необходимы дополнительные исследования.

4. Эвкалипт

Эвкалипт - это легкодоступное лекарство, которое люди используют для самых разных состояний. Экстракты листьев эвкалипта входят в состав средств для местного лечения боли при артрите.

Листья растения содержат дубильные вещества, которые могут помочь уменьшить отеки и боли, связанные с артритом. Некоторые люди используют грелки, чтобы максимизировать эффект.

Эвкалиптовая ароматерапия может помочь ослабить симптомы ревматоидного артрита.

Всегда разбавляйте эфирное масло с помощью масла-носителя перед использованием. Используйте 15 капель масла с 2 столовыми ложками миндаля или другого нейтрального масла.

Обязательно проверьте себя на аллергию перед использованием актуального эвкалипта. Нанесите небольшое количество продукта на предплечье. Если в течение 24–48 часов реакции не происходит, растение можно использовать безопасно.

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