Лечение аллергии: способы и терапия

Большинство незначительных симптомов аллергии можно лечить антигистаминными препаратами.

Аллергия является распространенной причиной заболеваний и может возникнуть на любом этапе жизни и на разные вещества, а иногда даже на солнце. Многочисленные различные причины вызывают аллергию и на лекарства, означая, что не всегда легко узнать лучшие методы лечения или домашние средства.

В этой статье Главред подробно рассмотрит ряд способов лечения аллергических реакций, в зависимости от симптомов человека и их тяжести, включая анафилаксию.

Аллергия

Большинство незначительных симптомов аллергии можно лечить антигистаминными препаратами, кортикостероидами или противоотечными средствами.

Промывание носа солевым раствором можно использовать при симптомах аллергии, связанных с застоем.

Кортикостероидные кремы могут лечить кожные высыпания, связанные с аллергией.

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Иммунотерапия является длительным вариантом лечения симптомов хронической аллергии.

Анафилаксия является неотложной медицинской помощью, и люди должны позвонить в скорую, если они подозревают, что у кого-то случилась анафилактическая реакция.

Аллергическая реакция возникает, когда клетки иммунной системы считают чужеродное вещество или аллерген вредными.

Иммунная система чрезмерно реагирует на эти аллергены и производит гистамин, который является химическим веществом, вызывающим симптомы аллергии, такие как воспаление, чихание и кашель.

Многие аллергические реакции легкой или средней степени тяжести можно лечить дома или безрецептурными препаратами

Легкие аллергические реакции обычно можно лечить с помощью домашних и безрецептурных препаратов.

Тем не менее, хроническая аллергия нуждается в лечении у медицинского специалиста. Тяжелые аллергические реакции всегда требуют неотложной медицинской помощи.

Многие аллергические реакции легкой или средней степени тяжести можно лечить дома или безрецептурными препаратами. Следующие методы лечения обычно используются для уменьшения симптомов аллергической реакции:

Антигистаминные

Антигистаминные препараты могут помочь при лечении большинства незначительных аллергических реакций независимо от причины. Эти препараты снижают выработку гистамина в организме, что уменьшает все симптомы, включая чихание, слезотечение и кожные реакции.

Антигистаминные препараты второго поколения, включая кларитин (лоратадин) и зиртек (цетиризин), реже вызывают сонливость, чем антигистаминные препараты первого поколения, такие как бенадрил.

Антигистаминные препараты бывают нескольких форм, обычно для того, чтобы помочь доставить лекарство ближе к источнику реакции или облегчить его употребление, например: оральные таблетки, растворимые таблетки, спреи для носа, жидкости, капли.

Антигистаминные препараты в этих формах можно приобрести в аптеках, купить онлайн или по рецепту врача.

Антигистаминные препараты также можно принимать для предотвращения аллергии. Многие люди с сезонной аллергией или аллергией на домашних животных начинают принимать антигистаминные препараты, когда узнают, что подвергаются воздействию аллергена.

Носовые противозастойные средства

Носовые противоотечные таблетки, жидкости и спреи могут также помочь уменьшить заложенные, опухшие пазухи и связанные с ними симптомы, такие как боль в горле или кашель. Однако противоотечные препараты не следует принимать непрерывно в течение более 72 часов.

Противовоспалительное лекарство

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) также можно использовать для временного уменьшения боли, отека и спазмов, вызванных аллергией.

Избегайте аллергена

Лучший способ лечения и предотвращения аллергических реакций - знать, что вызывает реакцию, и избегать ее, особенно это касается пищевых аллергенов.

Когда это невозможно или нереально, использование антигистаминных или противоотечных средств при контакте с аллергенами может помочь в лечении симптомов.

Лечение аллергии от окружающей среды

Для переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца, пыль и споры плесени, дополнительные варианты лечения включают в себя:

Пастилки для горла с успокаивающими ингредиентами, такими как ментол, мед или имбирь;

Душ и стирка всей одежды после воздействия аллергена;

Упражнения в течение нескольких минут, чтобы помочь уменьшить заложенность носа;

Лечение аллергии на коже

Для аллергических реакций, которые вызывают кожные симптомы, в том числе связанные с аллергенами, обнаруженными в слюне животных, ядовитых растениях, лекарствах, химикатах и ​​металлах, дополнительные варианты лечения включают:

Актуальные кортикостероидные кремы или таблетки. Кортикостероиды содержат стероиды, которые уменьшают воспаление и зуд. Увлажняющие кремы. Смягчающие кремы с успокаивающими ингредиентами, такими как каламин, могут лечить кожные реакции.Лекарства от укусов. Лекарства, предназначенные для уменьшения аллергических реакций на укусы насекомых, имеют эффект, аналогичный другим лекарствам от аллергии.Лед. Применение пакета со льдом, обернутого тканью, в область с интервалом от 10 до 15 минут может уменьшить воспаление.

Многие системы народной медицины используют растительные добавки и экстракты для лечения

Лечение тяжелых аллергий

Люди должны говорить с профессионалом, если они имеют или подозревают, что у них есть серьезные или хронические аллергии. Врач или специалист по аллергии может назначить лекарства, которые содержат гораздо более сильные дозы антигистаминных веществ.

Варианты лечения хронической или тяжелой аллергии включают в себя:

Иммунотерапия или уколы от аллергии. Иммунотерапия может быть на 90-98% эффективнее, например, в снижении аллергических реакций на укусы насекомых.

Отпускаемые по рецепту лекарства от астмы, такие как бронходилататоры и ингаляционные кортикостероиды.

Оральный кромолин можно принимать при пищевой аллергии.

Медикаментозная десенсибилизирующая терапия применяется для специфических аллергенов.

Многие системы народной медицины используют растительные добавки и экстракты для лечения и предотвращения аллергических реакций, особенно сезонных аллергий.

Хотя существует мало научных доказательств в пользу использования большинства альтернативных или естественных средств, некоторые люди могут обнаружить, что некоторые могут облегчить их симптомы.

Американская ассоциация врачей-натуропатов рекомендует следующие естественные методы лечения аллергии:

Диетические изменения. Диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием сложных углеводов, таких как бобы, цельное зерно и овощи, может уменьшить аллергические реакции.

Биофлавоноиды. Эти растительные химические вещества, содержащиеся в цитрусовых и черной смородине, могут выступать в качестве природных антигистаминных препаратов. Их также можно принимать как добавки.

Дополнения. Предполагается, что льняное масло, цинк и витамины А, С и Е улучшают симптомы аллергии.

Иглоукалывание. Лечение иглоукалыванием может помочь некоторым людям найти облегчение от их симптомов.