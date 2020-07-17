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Ученые нашли новый метод решения проблем с сердцем

Исследователям удалось продвинуться немного дальше обычного - в вопросе лечения кардиологических заболеваний.

17 июля 2020, 04:22
Сердце, лечение
Ученые нашли новый метод решения проблем с сердцем / eluniverso.com

Вещество кверцетин, которое содержится в больших количествах в маринованных каперсах и в красном луке, способно помочь в лечении сердечной аритмии и эпилепсии.

Об этом сообщается в научном журнале Nature.

Группа ученых из Калифорнийского университета (США) в результате исследований установила, что кверцетин активирует белки, которые необходимы для нормальной деятельности мозга и сердца. Они регулируют мышление, сердцебиение, сокращение мышц и другие важные функции организма.

Изучая свойства кверцетина, ученые выяснили, что он модулирует ионные каналы калия в семействе генов KCNQ и регулирует их чувствительность к электрической активности в клеткеах

"Повышение активности каналов KCNQ веществом растительного происхождения потенциально очень полезно и может использоваться для лечения эпилепсии и нарушений сердечного ритма", ‒ заявил один из авторов исследования Джеффри Эбботт.

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Напомним, ранее группа медиков под руководством доктора медицины Юн-Чон Кима из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) установила - у людей, которые регулярно употребляют кофе, гораздо реже диагностируют проблемы с ритмом сердцебиения.

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