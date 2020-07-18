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Как лечить грипп и простуду: в Минздраве рассказали, почему нужно отказаться от антибиотиков

Перед принятием лекарств следует обязательно проконсультироваться с врачом.

18 июля 2020, 11:46
таблетки, лечение, простуда
В Минздраве призывают не заниматься самолечением / poradumo.com.ua

Около 64% людей полагают, что грипп и простуду эффективно лечить антибиотиками, однако данное мнение является ошибочным. Антимикробные препараты нужно применять исключительно в случаях бактериальной инфекции – во время гриппа и простуды они не помогают.

Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве утверждают, что противомикробные препараты могут достичь эффекта только при бактериальной инфекции, тогда как при гриппе и простуде микробы размножаются в организме, вследствие чего наступает воспалительная реакция.

Центр общественного здоровья советует акцентировать внимание на предотвращении инфекционных болезней и перед лечением проконсультироваться с доктором. Особенно это нужно cделать в том случае, если человек не вакцинирован или у него ослаблена иммунная система.

Кроме того, у бактерий со временем вырабатывается стойкость к антибиотикам, в результате чего лечение становится неэффективным.

"Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - отмечается в сообщении.

Лечение гриппа и простуды – почему не нужно принимать антибиотики

  • антибиотики убивают спровоцировавшие болезнь бактерии, однако не все микроорганизмы гибнут
  • антибиотики уничтожают и полезные бактерии, которые защищают организм от инфекции
  • бактерии защищаются, продолжая провоцировать заболевание
  • бактерии могут передавать стойкость к заболеванию своим следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками

Ранее врачи-отоларингологи рассказали, как правильно лечить простуду в домашних условиях.

новости Украины простуда грипп Минздрав общество
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