Как лечить грипп и простуду: в Минздраве рассказали, почему нужно отказаться от антибиотиков

Около 64% людей полагают, что грипп и простуду эффективно лечить антибиотиками, однако данное мнение является ошибочным. Антимикробные препараты нужно применять исключительно в случаях бактериальной инфекции – во время гриппа и простуды они не помогают.
Об этом заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В Минздраве утверждают, что противомикробные препараты могут достичь эффекта только при бактериальной инфекции, тогда как при гриппе и простуде микробы размножаются в организме, вследствие чего наступает воспалительная реакция.
Центр общественного здоровья советует акцентировать внимание на предотвращении инфекционных болезней и перед лечением проконсультироваться с доктором. Особенно это нужно cделать в том случае, если человек не вакцинирован или у него ослаблена иммунная система.
Кроме того, у бактерий со временем вырабатывается стойкость к антибиотикам, в результате чего лечение становится неэффективным.
"Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - отмечается в сообщении.
Лечение гриппа и простуды – почему не нужно принимать антибиотики
- антибиотики убивают спровоцировавшие болезнь бактерии, однако не все микроорганизмы гибнут
- антибиотики уничтожают и полезные бактерии, которые защищают организм от инфекции
- бактерии защищаются, продолжая провоцировать заболевание
- бактерии могут передавать стойкость к заболеванию своим следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками
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