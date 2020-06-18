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Медики изобрели новый метод профилактики распространенного вида рака

18 июня 2020, 02:19

Группа врачей продолжает исследовать все новые и новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Врачи
Медики изобрели новый метод профилактики распространенного вида рака / УНИАН

Механизм, который вызывает колоректальный (прямой кишки) рак, напрямую связан с развитием кишечных микроорганизмов.

Об этом сообщает специализированный портал Eurekalert.

Исследование проводили специалисты из Центрa изучения воспалений VIB-UGent и Университетa Гента (Бельгия). Они обнаружили, что на целостность кишечного эпителия, который обычно работает как барьер для предотвращения проникновения кишечных бактерий, прямо влияет аномальная экспрессия белка Zeb2. Белок осуществляет подрыв данного барьера. Далее он провоцирует воспаление и приводит к развитию опухоли.

Читайте такжеРак груди: ученые назвали необычный фактор рискаИсследователи предполагают - своевременное удаление микробиоты либо манипуляции с иммунной системой предотвращают развитие онкологии. Эксперимент на лабораторных грызунах продемонстрировал - с помощью антибиотиков широкого спектра действия получается уничтожение определенных бактерий в организме грызунов и предотвращение развития злокачественной опухоли.
Кроме того, медики напомнили, что - в дополнение к генетическим факторам - риск появления рака толстой кишки увеличивают плохое питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Напомним, ранее специалисты из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) нашли новую причину возникновения рака легких.

Рак онкология рак прямой кишки лечение
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