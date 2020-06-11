Медики нашли новую причину возникновения рака легких/ ridus.ru

Новый исследовательский проект специалистов из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) продемонстрировал ‒ почему один из четырех случаев развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) диагностируется у человека, ни разу в жизни не выкурившего ни одной сигареты.

Как сообщается на портале Eurekalert, ХОБЛ медики давно считают специфическим заболеванием именно курильщиков. Недуг крайне опасен тем, что вызывает постоянное сужение дыхательных путей и провоцирует развитие рака легких.

По словам доктор медицины и ведущего автора исследования Бенджамина Смита, недостаточный размер дыхательных путей (по отношению к объему легких) является таким же серьезным фактором риска развития ХОБЛ, как и постоянное курение.

Всего в проекте изучались медицинские показатели 6,5 тысячи человек. Состояние их здоровья оценивалось с помощью компьютерно-резонансной томографии.

"Несоответствие размеров развивается еще в детстве. У некоторых людей дыхательные пути растут медленнее, чем объем легких. Новая работа показала ‒ можно воздействовать на формирование дыхательных путей на ранних этапах, предотвращая развитие недуга", ‒ подытожил Смит.

Напомним, ранее ученые заявляли, что препарат Релуголикс (Relugolix), которые предназначен для гормональной женской терапии, работает в иных лучше, чем инъекции стандартных лекарств ‒ при лечении рака простаты у мужчин.