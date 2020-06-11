УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Медики нашли новую причину возникновения рака легких

11 июня 2020, 00:54

Всего в проекте врачи изучили медицинские показатели 6,5 тысячи человек.

Рак, легкие
Медики нашли новую причину возникновения рака легких/ ridus.ru

Новый исследовательский проект специалистов из медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) продемонстрировал ‒ почему один из четырех случаев развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) диагностируется у человека, ни разу в жизни не выкурившего ни одной сигареты.

Как сообщается на портале Eurekalert, ХОБЛ медики давно считают специфическим заболеванием именно курильщиков. Недуг крайне опасен тем, что вызывает постоянное сужение дыхательных путей и провоцирует развитие рака легких.

По словам доктор медицины и ведущего автора исследования Бенджамина Смита, недостаточный размер дыхательных путей (по отношению к объему легких) является таким же серьезным фактором риска развития ХОБЛ, как и постоянное курение.

Всего в проекте изучались медицинские показатели 6,5 тысячи человек. Состояние их здоровья оценивалось с помощью компьютерно-резонансной томографии.

"Несоответствие размеров развивается еще в детстве. У некоторых людей дыхательные пути растут медленнее, чем объем легких. Новая работа показала ‒ можно воздействовать на формирование дыхательных путей на ранних этапах, предотвращая развитие недуга", ‒ подытожил Смит.

Напомним, ранее ученые заявляли, что препарат Релуголикс (Relugolix), которые предназначен для гормональной женской терапии, работает в иных лучше, чем инъекции стандартных лекарств ‒ при лечении рака простаты у мужчин.

Рак рак легких лечение онкология
Сейчас вы просматриваете новость «Медики нашли новую причину возникновения рака легких». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
"Перебор, мама научила?": дочь Поляковой показала откровенное фото
00:54
Медики нашли новую причину возникновения рака легких
00:26
"Порвали пиджаки охране": Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников Видео
00:19
Несчастный день Феодосьи: какой сегодня праздник 11 июня, приметы
10 июня, среда
23:44
Опубликованы шокирующие фото антисанитарии в обсерваторах Луганской области Фото
23:18
"Е**ный нацист": футболиста Зозулю вновь оскорбляют фанаты Райо Вальекано
23:06
"Страшная история": Зеленский рассказал, как едва не погиб в авиакатастрофе
22:25
Витренко исключен из наблюдательного совета Укрнафты
22:22
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 10 июня Видео
21:47
"Андрюха плохо закончит": Зеленский назвал истинную причину увольнения Богдана
21:40
У Порошенко призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште
21:38
Михаила Ефремова обвиняют в распространении наркотиков
21:19
Легенда рока Pain приезжают в Киев с концертом в 2021
21:10
Во Львове со стрельбой задержали преступников с украденными миллионами
20:54
В Минфине обнародовали планы на помощь в €500 млн от ЕС
20:29
Посылок не дождетесь: в Кривом Роге дотла сгорела фура Новой почты Фото
20:09
Кулеба прокомментировал создание Береговского района в угоду интересам Венгрии
20:05
Волкер резко высказался в адрес Зеленского из-за преследования Порошенко
19:36
Кличко поведал, где в Киеве можно запросто подхватить коронавирус
19:19
"Не заметит потери": Лоза высказался об осужденном Михаиле Ефремове
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять