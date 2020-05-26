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Медики разработали новую вакцину от нескольких видов рака

26 мая 2020, 05:29

Китайские медики-исследователи закончили разрабатывать вакцину, которая сможет помочь в лечении нескольких видов онкологических заболеваний.

Вакцина, рак
Медики разработали новую вакцину от нескольких видов рака / АиФ

Группа исследователей из Института технологии Академии наук (КНР) создали вакцину, которая будет применяться при лечении трех видов онкологических заболеваний‒ лимфомы, меланомы и рака молочной железы.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Science Advances.

"Вакцина создана на основе самовосстанавливающихся микрокапсул полимолочной кислоты", — сообщают ученые. По их словам, полимолочная кислота будет активизировать иммунную систему организма. Он начинает вырабатывать антигены и тем самым предотвращает развитие раковых клеток.

Далее ‒ вещество помещают в микрокапсулу с функцией восстановления. В процессе растворения капсулы антиген последовательно усиливается благодаря постепенному и длительному высвобождению.

Данной разработке китайских ученых уже провели пробное тестирование. Специалисты пришли к выводу, что такая методика помогает организму человека бороться с опухолью, препятствует образованию метастазов, а также предохраняет от послеоперационного рецидива.

Напомним, ранее ученые из США разработали новый способ предотвращения весьма распространенного вида онкологических заболеваний ‒ путем употребления продуктов, которые богатые Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

здоровье Рак онкология лечение
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