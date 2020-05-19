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Ученые придумали новый способ лечения рака

19 мая 2020, 05:40

Группа ученых-медиков активно ведет разработку нового способа лечения рака - с помощью "ядерных пуль".

Онкология, ученые
Ученые-медики придумали новый способ лечения рака/ docrates.com/

Группа российских ученых предложили новый способ лечения рака ‒ т.н. "ядерными пулями".

Соответствующее сообщение опубликовало РИА Новости. По данным журналистов, специалисты предприятия Росатома ‒ "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" готовятся создавать "ядерные пули" для лечения рака. Сейчас исследователи подготавливают техническое задание, предназначенное для разработки технологии получения препарата для радиоимунной терапии злокачественных онкологических новообразований.

Также сообщается, что проект предполагает разработку радиофармацевтических препаратов на основе антител, которые "нацелены" на молекулы GD2 ‒ как пули, посылаемые в мишень. Исследователи выяснили, что именно молекулы GD2 могут запускать уничтожение клеток опухоли под действием антител.

Предполагается, что "пули" помогут лечить формы рака ‒ глиома, рак молочной железы, меланома кожи, мелкоклеточный рак легкого и нейробластома ‒ которые часто выявляются у пациентов на поздних стадиях.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited закончили тестирование препаратов, созданных из крови беспозвоночных для лечения онкологических опухолей.

ученые онкология медики лечение
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