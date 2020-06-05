Ученые придумали новый способ лечения рака у мужчин / Kubnews

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

Препарат, который называется Релуголикс (Relugolix), еще не одобрен медиками в США, хотя в Японии для лечения миомы матки его применяют регулярно.

"Если Релуголикс получит зеленый свет для лечения рака у мужчин, это изменит правила игры", — рассказал доктор Нил Шор (один из ведущих исследователей нового препарата).

Читайте такжеУченые нашли способ предотвращать распространенный вид ракаПо его словам, гормональная терапия очень долго являлась стандартным методом лечения рака предстательной железы (включая случаи, когда опухоль распространилась за ее пределы). Ее цель состоит в том, чтобы подавить андрогенные гормоны — включая тестостерон — потому что они способствуют росту опухолей простаты.

Как правило, сейчас медики совершают терапию с помощью инъекционных веществ, которые называются агонистами LHRH. Проблема состоит в том, что такие лекарства вызывают резкий всплеск тестостерона, а затем резко снижают его уровень. Как утверждает Шор, Релуголикс ‒ в случае, если его принимать ежедневно, быстро "сбивает" тестостерон.

Напомним, ранее группа западных ученых закончила долгое исследование, которое было посвящено тому, как влияет растение полынь на раковые опухоли.