Ученые рассказали, как каннабис поможет в лечении рака / УНИАН

Определенным образом модифицированный сорт каннабиса способен разрушить некоторые типы раковых клеток, не вредя при этом клеткам организма человека.

Об этом сообщают представители Университета Ньюкасла и Хантера (Австралия).

По словам доктора Мэтта П. Дуна, одного из руководителя проекта, эксперимент проводился в течение трех лет совместно с Австралийской группой естественной терапии (ANTG). Главная цель ‒ разработка сорта марихуаны и тестирование возможности его потенциала при лечении онкологических заболеваний.

Для исследования использовались лейкемические клетки. Ученые обнаружили, что каннабис делал раковые клетки гораздо более чувствительными и в то же время не убивал ни одной клетки костного мозга, ни здоровые лейкоциты.

Таким образом ученые выявили потенциал марихуаны именно в качестве средства для лечения рака, а не просто средства, которое снижает уровень боли. Данный модифицированный сорт более эффективен, обладает низкой токсичностью и имеет гораздо меньше побочных эффектов.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что механизм, который вызывает колоректальный (прямой кишки) рак, напрямую связан с развитием кишечных микроорганизмов.