Ученые рассказали, как каннабис поможет в лечении рака

Оказалось, каннабис хорош не только как средство уменьшения боли для тех людей, которые страдают от рака.
Определенным образом модифицированный сорт каннабиса способен разрушить некоторые типы раковых клеток, не вредя при этом клеткам организма человека.
Об этом сообщают представители Университета Ньюкасла и Хантера (Австралия).
По словам доктора Мэтта П. Дуна, одного из руководителя проекта, эксперимент проводился в течение трех лет совместно с Австралийской группой естественной терапии (ANTG). Главная цель ‒ разработка сорта марихуаны и тестирование возможности его потенциала при лечении онкологических заболеваний.
Для исследования использовались лейкемические клетки. Ученые обнаружили, что каннабис делал раковые клетки гораздо более чувствительными и в то же время не убивал ни одной клетки костного мозга, ни здоровые лейкоциты.
Таким образом ученые выявили потенциал марихуаны именно в качестве средства для лечения рака, а не просто средства, которое снижает уровень боли. Данный модифицированный сорт более эффективен, обладает низкой токсичностью и имеет гораздо меньше побочных эффектов.
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Напомним, ранее ученые выяснили, что механизм, который вызывает колоректальный (прямой кишки) рак, напрямую связан с развитием кишечных микроорганизмов.