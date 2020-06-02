УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, какое растение может помочь в лечении рака

2 июня 2020, 02:09

Исследователи продолжают делать проекты, которые направлены на борьбу с онкологическими заболеваниями

Рак, лечение
Ученые рассказали, какое растение может помочь в лечении рака/ Tomocentr

Группа западных ученых закончила долгое исследование, которое было посвящено тому, как влияет растение полынь на раковые опухоли.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированных изданиях. Как говорится в тексте, выяснилось ‒ полынь в среднем способна уничтожать 98% клеток рака молочной железы (в течение 15-16 минут).

Кроме того, исследователи выяснили ‒ полынь способна сокращать количество заболеваний раком молочной железы практически на треть. Далее ‒ такое растение не оказывает никакого негативного влияния на здоровые клетки тела.

Читайте такжеУченые придумали новый способ лечения ракаКак сообщают американские эксперты, полезность полыни уже достаточно давно апробировано в ходе лечения малярии. И потому, врачи крайне довольны тем, что новые исследования доказали ее эффективность против онкологических заболеваний.

Напомним, ранее группа российских ученых (на одном из предприятий Росатома) предложили новый способ лечения рака ‒ так называемыми "ядерными пулями". Группа исследователей из Института технологии Академии наук (КНР) создали вакцину, которая будет применяться при лечении трех видов онкологических заболеваний (лимфомы, меланомы и рака молочной железы).

Рак онкология лечение
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, какое растение может помочь в лечении рака». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:11
Полезен ли кефир для здоровья: медики дали ответ
02:33
Россия не будет проводить учения у границ НАТО: в Генштабе РФ назвали причину
02:09
Ученые рассказали, какое растение может помочь в лечении рака
01:40
Самый вкусный кекс на молоке - рецепт от телеведущей Юлии Панковой
00:53
Закон не писан, доход не подан: только один нардеп не сдал декларацию Видео
00:19
День Тимофея 2020: какой сегодня праздник 2 июня и кого поздравлять
01 июня, понедельник
23:58
Коронавирус в Украине 1 июня: более 300 зараженных и еще 10 смертей - обновлено
23:32
Вирус-убийца: в ВОЗ припугнули новыми фактами о Covid-19
22:58
"Нас всех убьют": выяснились жуткие подробности изнасилования в Кагарлыке
22:30
Протесты в США: Sony перенесла презентацию PlayStation 5 Видео
22:28
Минирование моста Метро: как собака помогла задержать злоумышленника
22:25
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 июня: осуществление любовной мечты и денежный успех Видео
21:57
"Вторглись в Крым": Трюдо прошелся по идее Трампа насчет России
21:36
В Слуге народа предложили новые назначения в Кабмин: перечень кандидатов
21:26
Дожди покинут часть Украины: названы области-счастливчики
21:07
Умер Мирослав Скорик - легендарный украинский композитор Видео
21:00
"Досадная неприятность": Разумков высказался о выходке минера в Киеве
20:53
Деканоидзе рассказала, планирует ли сменить Авакова во главе МВД Украины
20:27
Трамп в беседе с Путиным позвал Россию на саммит G7
20:26
Открытие пляжей в Киеве: выяснились дата и условия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять