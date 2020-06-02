Ученые рассказали, какое растение может помочь в лечении рака/ Tomocentr

Группа западных ученых закончила долгое исследование, которое было посвящено тому, как влияет растение полынь на раковые опухоли.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированных изданиях. Как говорится в тексте, выяснилось ‒ полынь в среднем способна уничтожать 98% клеток рака молочной железы (в течение 15-16 минут).

Кроме того, исследователи выяснили ‒ полынь способна сокращать количество заболеваний раком молочной железы практически на треть. Далее ‒ такое растение не оказывает никакого негативного влияния на здоровые клетки тела.

Читайте такжеУченые придумали новый способ лечения ракаКак сообщают американские эксперты, полезность полыни уже достаточно давно апробировано в ходе лечения малярии. И потому, врачи крайне довольны тем, что новые исследования доказали ее эффективность против онкологических заболеваний.

Напомним, ранее группа российских ученых (на одном из предприятий Росатома) предложили новый способ лечения рака ‒ так называемыми "ядерными пулями". Группа исследователей из Института технологии Академии наук (КНР) создали вакцину, которая будет применяться при лечении трех видов онкологических заболеваний (лимфомы, меланомы и рака молочной железы).