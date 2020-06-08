Врачи рассказали об инновационном лечении распространенного вида рака/ ERR

Ученые из Университета Тарту (Эстония) и университетской клиники ведут активную разработку нового метода лечения рака легких, который, в перспективе, даст возможность помочь даже пациентам на поздних стадиях.

Исследователи полагают, что объединение точечной лучевой терапии с иммунотерапией может стать новым и эффективным методом в борьбе с раковым заболеванием легких. Такой метод прежде не применялся медиками нигде по всей планете.

"Гипотеза всего исследования заключается в том, что лучевая терапия способствует таким изменениям в опухоли, благодаря которым она ещё лучше поддается иммунотерапии. Это значительно улучшает эффект лечения", ‒ заявила руководитель гематолого-онкологической клиники Университета Тарту Яна Яал.

Читайте такжеУченые придумали новый способ лечения ракаПо ее словам, такой метод в перспективе может помочь даже людям с четвертой стадией рака легких, которую сейчас медики считают неизлечимой.

"Безусловно, подобный метод не подойдет абсолютно всем, но в случае хорошей селекции метод даст очень хорошую возможность лечения или даже способствует выздоровлению", ‒ подытожила Яал.

Как говорит она, в случае, если местное исследование даст положительные результаты, то существует громадная вероятность ‒ изучением безопасности и эффективности метода в Европе займутся максимально широко.

Напомним, ранее ученые из исследовательского центра английской компании Lobster Unlimited утверждали, что кровь омаров оказывает крайне эффективное влияние на борьбу организма с раком и вирусами.