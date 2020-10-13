"Легкие словно разрывает гранатой": врач рассказал, как коронавирус бьет наповал

В Украине растет число заражений коронавирусом / Reuters

Доктор медицинских наук, экс-нардеп Валерий Ивасюк рассказал о пагубном воздействии коронавируса на способность легких дышать.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, коронавирус воздействует на определенные структуры крови, что вызывает тромбоз капилляров, альвеол и артериол.

"Если подключать этих пациентов к ИВЛ, легкие разрываются, и на аутопсии (посмертное вскрытие, - ред.) легкие словно разорваны гранатой", - отметил Ивасюк.

По его словам, смертность, в случае, если пациента в тяжелом состоянии подключают к ИВЛ, составляет 50%

Врач добавил, что причины смерти у больных COVID-19 многочисленные, но на первом месте - гипоксия, которая абсолютно исключает искусственную вентиляцию легких.

"Надо делать кислородную поддержку, не доводя человека до ИВЛ. А у нас из 28 тысяч коек, предназначенных для лечения ковидних больных, только 8 тысяч подключены к централизованной подаче кислорода", - добавил Ивасюк.

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