"Легкие словно разрывает гранатой": врач рассказал, как коронавирус бьет наповал

Среди причин смерти у больных COVID-19 на первом месте - гипоксия.
Доктор медицинских наук, экс-нардеп Валерий Ивасюк рассказал о пагубном воздействии коронавируса на способность легких дышать.
Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, коронавирус воздействует на определенные структуры крови, что вызывает тромбоз капилляров, альвеол и артериол.
"Если подключать этих пациентов к ИВЛ, легкие разрываются, и на аутопсии (посмертное вскрытие, - ред.) легкие словно разорваны гранатой", - отметил Ивасюк.
По его словам, смертность, в случае, если пациента в тяжелом состоянии подключают к ИВЛ, составляет 50%
Врач добавил, что причины смерти у больных COVID-19 многочисленные, но на первом месте - гипоксия, которая абсолютно исключает искусственную вентиляцию легких.
"Надо делать кислородную поддержку, не доводя человека до ИВЛ. А у нас из 28 тысяч коек, предназначенных для лечения ковидних больных, только 8 тысяч подключены к централизованной подаче кислорода", - добавил Ивасюк.
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- За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек.
- За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок.
- За минувшие сутки число выздоровевших возросло на 903.
- В общей сложности от COVID-19 в Украине выздоровели 114 тыс. 410 пациентов.