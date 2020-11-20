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Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией

20 ноября 2020, 04:30

Для большинства вирусных инфекций препараты не придуманы, подчеркнул Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот

На заболевания, вызванные вирусами, антибиотики не действуют, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

Как заявил он в ходе ответов на вопросы в своем YouTube, существует крайне ограниченное количество противовирусных препаратов, которые могут быть использованы при вирусных инфекциях

"Для большинства вирусных инфекций, препараты не придуманы, которые подавляют размножение вирусов. И применительно к коронавирусу ... на сегодня лекарств, способных подавлять размножение коронавируса нет", - пояснил врач.

Он также прокомментировал применение популярных препаратов (например, ремдесивира), которые продемонстрировали крайне умеренную активность в подавлении вирусов.

Врач обратил внимание на то, что главная задача при заболевании вирусной инфекцией - помочь организму самостоятельно справится с инфекцией.

"При коронавирусе важно не допустить дефицита кислорода, обеспечить нормальный воздухообмен, не допустить дефицита жидкости в организме, не допустить энергетической недостаточности", - напомнил доктор.

Читайте такжеБольшое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусовОн рассказал, что важно вовремя выявлять осложнения и воздействовать на них, а заявления о том, что организм не способен справится с вирусной инфекцией самостоятельно, является ложным. При этом пациенту следует задуматься над тем, чтобы создать организму оптимальные условия для борьбы с вирусом.

"Наша иммунная система в большинстве случаев способна самостоятельно, без всякой посторонней помощи справиться с абсолютным большинством и вирусных и бактериальных инфекций", - добавил Комаровский.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных COVID-19 за сутки - 13 тыс. 357 человек.
  • За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
  • За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.
вирус коронавирус пневмония Евгений Комаровский Ремдесивир
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