Лекарства от "короны" нет: Комаровский назвал главную ошибку в борьбе с вирусной пневмонией

Евгений Комаровский / Скриншот

На заболевания, вызванные вирусами, антибиотики не действуют, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

Как заявил он в ходе ответов на вопросы в своем YouTube, существует крайне ограниченное количество противовирусных препаратов, которые могут быть использованы при вирусных инфекциях

"Для большинства вирусных инфекций, препараты не придуманы, которые подавляют размножение вирусов. И применительно к коронавирусу ... на сегодня лекарств, способных подавлять размножение коронавируса нет", - пояснил врач.

Он также прокомментировал применение популярных препаратов (например, ремдесивира), которые продемонстрировали крайне умеренную активность в подавлении вирусов.

Врач обратил внимание на то, что главная задача при заболевании вирусной инфекцией - помочь организму самостоятельно справится с инфекцией.

"При коронавирусе важно не допустить дефицита кислорода, обеспечить нормальный воздухообмен, не допустить дефицита жидкости в организме, не допустить энергетической недостаточности", - напомнил доктор.

Читайте такжеБольшое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусовОн рассказал, что важно вовремя выявлять осложнения и воздействовать на них, а заявления о том, что организм не способен справится с вирусной инфекцией самостоятельно, является ложным. При этом пациенту следует задуматься над тем, чтобы создать организму оптимальные условия для борьбы с вирусом.

"Наша иммунная система в большинстве случаев способна самостоятельно, без всякой посторонней помощи справиться с абсолютным большинством и вирусных и бактериальных инфекций", - добавил Комаровский.

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