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Вирусолог перечислила лекарства, которыми опасно лечить коронавирус

27 мая 2020, 20:26

Врач отметила, что температуру при Ковид-19 нельзя сбивать аспирином.

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Вирусолог сообщила, какими препаратами нельзя лечит Ковид-19 / poradumo.com.ua

Во время пандемии опасного коронавируса врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением при подозрении на смертельный вирус.

Как сообщила врач-вирусолог Надежда Жолобак, принимать обычные препараты при заражении коронавирусом не только бесполезно, но смертельно опасно.

Высокую температуру тела при коронавирусе категорически нельзя сбивать аспирином. Также нельзя пить нестероидные такие противовоспалительные препараты:

  • ибупрофен,
  • вольтарен,
  • диклофенак,
  • напроксен.

"Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу", — сообщила.

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Она пояснила, что аспирин своим действием создает благоприятные условия для проникновения коронавируса в легкие, что ускоряет появление пневмонии и альвеолярное поражение легких. По той же причине не рекомендуются анальгетики.

Если после заражения температура слишком высокая, лучше всего сбивать ее парацетамолом. Хотя вирусолог порекомендовала отказаться и от этого лекарственного средства, потому что COVID-19 таит в себе много неожиданностей и действие любых лекарств при данном заболевании до конца не изучено.

"Вывод один: у вас высокая температура — обращайтесь в срочном порядке к врачу и не занимайтесь самолечением", — дает совет Надежда Жолобак.

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро среды, 27 мая, коронавирус COVID-19 заразил более 5,5 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 350 тысяч. 

Также отметим, группа ученых из Университета штата Орегон наглядно продемонстрировала ‒ почему и каким образом китайский коронавирус Covid-19 легко распространяетcя в вагонах метрополитена.

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